Valute / PRCT
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
PRCT: PROCEPT BioRobotics Corporation
37.39 USD 0.64 (1.68%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio PRCT ha avuto una variazione del -1.68% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 36.75 e ad un massimo di 38.22.
Segui le dinamiche di PROCEPT BioRobotics Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PRCT News
- Le azioni di Procept Biorobotics toccano il minimo di 52 settimane a 36,88 USD
- Procept Biorobotics stock hits 52-week low at 36.88 USD
- ISRG Stock Down More than 13% in 3 Months: How to Play the Stock?
- Il titolo di Procept Biorobotics tocca il minimo di 52 settimane a 37,07 USD
- Procept Biorobotics stock hits 52-week low at 37.07 USD
- Procept BioRobotics stock upgraded by Oppenheimer on attractive risk-reward
- SP Platform's 88% Procedure Growth: The Next Frontier for ISRG?
- Wall Street short sellers have been crushed in 2025. Better days might be coming.
- Procept BioRobotics: Increasing Average Selling Price, Initiate At Buy (NASDAQ:PRCT)
- Wells Fargo lowers Procept BioRobotics stock price target on delayed system replacements
- PROCEPT BioRobotics Corporation (PRCT) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Procept Biorobotics earnings beat by $0.06, revenue topped estimates
- PROCEPT BioRobotics Corporation (PRCT) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Procept Biorobotics stock hits 52-week low at 47.0 USD
- PRCT shares drop 41% after InvestingPro’s overvaluation warning proves accurate
- AxoGen (AXGN) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Si-Bone (SIBN) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Envoy Medical, Inc. (COCH) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Will PROCEPT BioRobotics Corporation (PRCT) Report Negative Earnings Next Week? What You Should Know
- Procept Biorobotics stock falls after CEO succession announcement
- Larry Wood to join PROCEPT BioRobotics as CEO, company reports 48% revenue growth
- Procept BioRobotics stock maintains Buy rating at BofA despite Medicare cuts
- Oppenheimer initiates coverage on Procept BioRobotics stock with Perform rating
- PRCT shares drop 41% after InvestingPro’s overvaluation warning proves accurate
Intervallo Giornaliero
36.75 38.22
Intervallo Annuale
36.75 103.81
- Chiusura Precedente
- 38.03
- Apertura
- 38.22
- Bid
- 37.39
- Ask
- 37.69
- Minimo
- 36.75
- Massimo
- 38.22
- Volume
- 2.251 K
- Variazione giornaliera
- -1.68%
- Variazione Mensile
- -10.91%
- Variazione Semestrale
- -35.53%
- Variazione Annuale
- -52.96%
20 settembre, sabato