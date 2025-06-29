QuotazioniSezioni
PRCT: PROCEPT BioRobotics Corporation

37.39 USD 0.64 (1.68%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio PRCT ha avuto una variazione del -1.68% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 36.75 e ad un massimo di 38.22.

Segui le dinamiche di PROCEPT BioRobotics Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
36.75 38.22
Intervallo Annuale
36.75 103.81
Chiusura Precedente
38.03
Apertura
38.22
Bid
37.39
Ask
37.69
Minimo
36.75
Massimo
38.22
Volume
2.251 K
Variazione giornaliera
-1.68%
Variazione Mensile
-10.91%
Variazione Semestrale
-35.53%
Variazione Annuale
-52.96%
20 settembre, sabato