PRCT: PROCEPT BioRobotics Corporation
39.57 USD 1.57 (4.13%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PRCT за сегодня изменился на 4.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 37.87, а максимальная — 39.60.
Следите за динамикой PROCEPT BioRobotics Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости PRCT
Дневной диапазон
37.87 39.60
Годовой диапазон
36.90 103.81
- Предыдущее закрытие
- 38.00
- Open
- 37.89
- Bid
- 39.57
- Ask
- 39.87
- Low
- 37.87
- High
- 39.60
- Объем
- 3.616 K
- Дневное изменение
- 4.13%
- Месячное изменение
- -5.72%
- 6-месячное изменение
- -31.78%
- Годовое изменение
- -50.21%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.