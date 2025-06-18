Divisas / PRCT
PRCT: PROCEPT BioRobotics Corporation
37.28 USD 2.29 (5.79%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de PRCT de hoy ha cambiado un -5.79%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 37.26, mientras que el máximo ha alcanzado 40.10.
Siga la dinámica de la pareja de divisas PROCEPT BioRobotics Corporation. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
PRCT News
- ISRG Stock Down More than 13% in 3 Months: How to Play the Stock?
- Las acciones de Procept Biorobotics tocan mínimos de 52 semanas a 37,07 dólares
- Acciones de Procept Biorobotics tocan mínimos de 52 semanas a 37.07 USD
- Procept Biorobotics stock hits 52-week low at 37.07 USD
- Procept BioRobotics stock upgraded by Oppenheimer on attractive risk-reward
- SP Platform's 88% Procedure Growth: The Next Frontier for ISRG?
- Wall Street short sellers have been crushed in 2025. Better days might be coming.
- Procept BioRobotics: Increasing Average Selling Price, Initiate At Buy (NASDAQ:PRCT)
- Wells Fargo lowers Procept BioRobotics stock price target on delayed system replacements
- PROCEPT BioRobotics Corporation (PRCT) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Procept Biorobotics earnings beat by $0.06, revenue topped estimates
- PROCEPT BioRobotics Corporation (PRCT) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Procept Biorobotics stock hits 52-week low at 47.0 USD
- PRCT shares drop 41% after InvestingPro’s overvaluation warning proves accurate
- AxoGen (AXGN) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Si-Bone (SIBN) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Envoy Medical, Inc. (COCH) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Will PROCEPT BioRobotics Corporation (PRCT) Report Negative Earnings Next Week? What You Should Know
- Procept Biorobotics stock falls after CEO succession announcement
- Larry Wood to join PROCEPT BioRobotics as CEO, company reports 48% revenue growth
- Procept BioRobotics stock maintains Buy rating at BofA despite Medicare cuts
- Oppenheimer initiates coverage on Procept BioRobotics stock with Perform rating
- Procept BioRobotics stock maintains buy rating at Truist on utilization trends
Rango diario
37.26 40.10
Rango anual
36.90 103.81
- Cierres anteriores
- 39.57
- Open
- 39.51
- Bid
- 37.28
- Ask
- 37.58
- Low
- 37.26
- High
- 40.10
- Volumen
- 2.655 K
- Cambio diario
- -5.79%
- Cambio mensual
- -11.17%
- Cambio a 6 meses
- -35.72%
- Cambio anual
- -53.10%
