PMTRW: Perimeter Acquisition Corp. I
A taxa do PMTRW para hoje mudou para 6.80%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.5601 e o mais alto foi 0.6408.
Veja a dinâmica do par de moedas Perimeter Acquisition Corp. I. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de PMTRW hoje?
Hoje Perimeter Acquisition Corp. I (PMTRW) está avaliado em 0.6408. O instrumento é negociado dentro de 6.80%, o fechamento de ontem foi 0.6000, e o volume de negociação atingiu 12. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de PMTRW em tempo real.
As ações de Perimeter Acquisition Corp. I pagam dividendos?
Atualmente Perimeter Acquisition Corp. I está avaliado em 0.6408. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 28.16% e USD. Monitore os movimentos de PMTRW no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de PMTRW?
Você pode comprar ações de Perimeter Acquisition Corp. I (PMTRW) pelo preço atual 0.6408. Ordens geralmente são executadas perto de 0.6408 ou 0.6438, enquanto 12 e 14.02% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de PMTRW no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de PMTRW?
Investir em Perimeter Acquisition Corp. I envolve considerar a faixa anual 0.4655 - 0.7800 e o preço atual 0.6408. Muitos comparam -1.42% e 28.16% antes de enviar ordens em 0.6408 ou 0.6438. Estude as mudanças diárias de preço de PMTRW no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Perimeter Acquisition Corp. I?
O maior preço de Perimeter Acquisition Corp. I (PMTRW) no último ano foi 0.7800. As ações oscilaram bastante dentro de 0.4655 - 0.7800, e a comparação com 0.6000 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Perimeter Acquisition Corp. I no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Perimeter Acquisition Corp. I?
O menor preço de Perimeter Acquisition Corp. I (PMTRW) no ano foi 0.4655. A comparação com o preço atual 0.6408 e 0.4655 - 0.7800 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de PMTRW em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de PMTRW?
No passado Perimeter Acquisition Corp. I passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 0.6000 e 28.16% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 0.6000
- Open
- 0.5620
- Bid
- 0.6408
- Ask
- 0.6438
- Low
- 0.5601
- High
- 0.6408
- Volume
- 12
- Mudança diária
- 6.80%
- Mudança mensal
- -1.42%
- Mudança de 6 meses
- 28.16%
- Mudança anual
- 28.16%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4