PMTRW: Perimeter Acquisition Corp. I
Le taux de change de PMTRW a changé de 6.80% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.5601 et à un maximum de 0.6408.
Suivez la dynamique Perimeter Acquisition Corp. I. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action PMTRW aujourd'hui ?
L'action Perimeter Acquisition Corp. I est cotée à 0.6408 aujourd'hui. Elle se négocie dans 6.80%, a clôturé hier à 0.6000 et son volume d'échange a atteint 12. Le graphique en temps réel du cours de PMTRW présente ces mises à jour.
L'action Perimeter Acquisition Corp. I verse-t-elle des dividendes ?
Perimeter Acquisition Corp. I est actuellement valorisé à 0.6408. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 28.16% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de PMTRW.
Comment acheter des actions PMTRW ?
Vous pouvez acheter des actions Perimeter Acquisition Corp. I au cours actuel de 0.6408. Les ordres sont généralement placés à proximité de 0.6408 ou de 0.6438, le 12 et le 14.02% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de PMTRW sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action PMTRW ?
Investir dans Perimeter Acquisition Corp. I implique de prendre en compte la fourchette annuelle 0.4655 - 0.7800 et le prix actuel 0.6408. Beaucoup comparent -1.42% et 28.16% avant de passer des ordres à 0.6408 ou 0.6438. Consultez le graphique du cours de PMTRW en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Perimeter Acquisition Corp. I ?
Le cours le plus élevé de Perimeter Acquisition Corp. I l'année dernière était 0.7800. Au cours de 0.4655 - 0.7800, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 0.6000 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Perimeter Acquisition Corp. I sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Perimeter Acquisition Corp. I ?
Le cours le plus bas de Perimeter Acquisition Corp. I (PMTRW) sur l'année a été 0.4655. Sa comparaison avec 0.6408 et 0.4655 - 0.7800 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de PMTRW sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action PMTRW a-t-elle été divisée ?
Perimeter Acquisition Corp. I a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 0.6000 et 28.16% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 0.6000
- Ouverture
- 0.5620
- Bid
- 0.6408
- Ask
- 0.6438
- Plus Bas
- 0.5601
- Plus Haut
- 0.6408
- Volume
- 12
- Changement quotidien
- 6.80%
- Changement Mensuel
- -1.42%
- Changement à 6 Mois
- 28.16%
- Changement Annuel
- 28.16%
