0.6408 USD 0.0408 (6.80%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс PMTRW за сегодня изменился на 6.80%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.5601, а максимальная — 0.6408.

Следите за динамикой Perimeter Acquisition Corp. I. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций PMTRW сегодня?

Perimeter Acquisition Corp. I (PMTRW) сегодня оценивается на уровне 0.6408. Инструмент торгуется в пределах 6.80%, вчерашнее закрытие составило 0.6000, а торговый объем достиг 12. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PMTRW в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Perimeter Acquisition Corp. I?

Perimeter Acquisition Corp. I в настоящее время оценивается в 0.6408. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 28.16% и USD. Отслеживайте движения PMTRW на графике в реальном времени.

Как купить акции PMTRW?

Вы можете купить акции Perimeter Acquisition Corp. I (PMTRW) по текущей цене 0.6408. Ордера обычно размещаются около 0.6408 или 0.6438, тогда как 12 и 14.02% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PMTRW на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции PMTRW?

Инвестирование в Perimeter Acquisition Corp. I предполагает учет годового диапазона 0.4655 - 0.7800 и текущей цены 0.6408. Многие сравнивают -1.42% и 28.16% перед размещением ордеров на 0.6408 или 0.6438. Изучайте ежедневные изменения цены PMTRW на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Perimeter Acquisition Corp. I?

Самая высокая цена Perimeter Acquisition Corp. I (PMTRW) за последний год составила 0.7800. Акции заметно колебались в пределах 0.4655 - 0.7800, сравнение с 0.6000 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Perimeter Acquisition Corp. I на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Perimeter Acquisition Corp. I?

Самая низкая цена Perimeter Acquisition Corp. I (PMTRW) за год составила 0.4655. Сравнение с текущими 0.6408 и 0.4655 - 0.7800 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PMTRW во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций PMTRW?

В прошлом Perimeter Acquisition Corp. I проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.6000 и 28.16% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
0.5601 0.6408
Годовой диапазон
0.4655 0.7800
Предыдущее закрытие
0.6000
Open
0.5620
Bid
0.6408
Ask
0.6438
Low
0.5601
High
0.6408
Объем
12
Дневное изменение
6.80%
Месячное изменение
-1.42%
6-месячное изменение
28.16%
Годовое изменение
28.16%
