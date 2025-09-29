- Обзор рынка
PMTRW: Perimeter Acquisition Corp. I
Курс PMTRW за сегодня изменился на 6.80%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.5601, а максимальная — 0.6408.
Следите за динамикой Perimeter Acquisition Corp. I. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций PMTRW сегодня?
Perimeter Acquisition Corp. I (PMTRW) сегодня оценивается на уровне 0.6408. Инструмент торгуется в пределах 6.80%, вчерашнее закрытие составило 0.6000, а торговый объем достиг 12. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PMTRW в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Perimeter Acquisition Corp. I?
Perimeter Acquisition Corp. I в настоящее время оценивается в 0.6408. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 28.16% и USD. Отслеживайте движения PMTRW на графике в реальном времени.
Как купить акции PMTRW?
Вы можете купить акции Perimeter Acquisition Corp. I (PMTRW) по текущей цене 0.6408. Ордера обычно размещаются около 0.6408 или 0.6438, тогда как 12 и 14.02% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PMTRW на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции PMTRW?
Инвестирование в Perimeter Acquisition Corp. I предполагает учет годового диапазона 0.4655 - 0.7800 и текущей цены 0.6408. Многие сравнивают -1.42% и 28.16% перед размещением ордеров на 0.6408 или 0.6438. Изучайте ежедневные изменения цены PMTRW на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Perimeter Acquisition Corp. I?
Самая высокая цена Perimeter Acquisition Corp. I (PMTRW) за последний год составила 0.7800. Акции заметно колебались в пределах 0.4655 - 0.7800, сравнение с 0.6000 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Perimeter Acquisition Corp. I на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Perimeter Acquisition Corp. I?
Самая низкая цена Perimeter Acquisition Corp. I (PMTRW) за год составила 0.4655. Сравнение с текущими 0.6408 и 0.4655 - 0.7800 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PMTRW во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций PMTRW?
В прошлом Perimeter Acquisition Corp. I проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.6000 и 28.16% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 0.6000
- Open
- 0.5620
- Bid
- 0.6408
- Ask
- 0.6438
- Low
- 0.5601
- High
- 0.6408
- Объем
- 12
- Дневное изменение
- 6.80%
- Месячное изменение
- -1.42%
- 6-месячное изменение
- 28.16%
- Годовое изменение
- 28.16%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%