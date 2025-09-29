报价部分
货币 / PMTRW
PMTRW: Perimeter Acquisition Corp. I

0.6408 USD 0.0408 (6.80%)
版块: 其他交易品种 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日PMTRW汇率已更改6.80%。当日，交易品种以低点0.5601和高点0.6408进行交易。

关注Perimeter Acquisition Corp. I动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

PMTRW股票今天的价格是多少？

Perimeter Acquisition Corp. I股票今天的定价为0.6408。它在6.80%范围内交易，昨天的收盘价为0.6000，交易量达到12。PMTRW的实时价格图表显示了这些更新。

Perimeter Acquisition Corp. I股票是否支付股息？

Perimeter Acquisition Corp. I目前的价值为0.6408。股息政策取决于公司，而投资者也会关注28.16%和USD。实时查看图表以跟踪PMTRW走势。

如何购买PMTRW股票？

您可以以0.6408的当前价格购买Perimeter Acquisition Corp. I股票。订单通常设置在0.6408或0.6438附近，而12和14.02%显示市场活动。立即关注PMTRW的实时图表更新。

如何投资PMTRW股票？

投资Perimeter Acquisition Corp. I需要考虑年度范围0.4655 - 0.7800和当前价格0.6408。许多人在以0.6408或0.6438下订单之前，会比较-1.42%和。实时查看PMTRW价格图表，了解每日变化。

Perimeter Acquisition Corp. I股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Perimeter Acquisition Corp. I的最高价格是0.7800。在0.4655 - 0.7800内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Perimeter Acquisition Corp. I的绩效。

Perimeter Acquisition Corp. I股票的最低价格是多少？

Perimeter Acquisition Corp. I（PMTRW）的最低价格为0.4655。将其与当前的0.6408和0.4655 - 0.7800进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PMTRW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

PMTRW股票是什么时候拆分的？

Perimeter Acquisition Corp. I历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、0.6000和28.16%中可见。

日范围
0.5601 0.6408
年范围
0.4655 0.7800
前一天收盘价
0.6000
开盘价
0.5620
卖价
0.6408
买价
0.6438
最低价
0.5601
最高价
0.6408
交易量
12
日变化
6.80%
月变化
-1.42%
6个月变化
28.16%
年变化
28.16%
29 九月, 星期一
11:30
USD
美联储理事Waller讲话
实际值
预测值
前值
14:00
USD
成屋销售指数月率 m/m
实际值
4.0%
预测值
2.0%
前值
-0.3%
17:30
USD
FOMC成员Williams讲话
实际值
预测值
前值