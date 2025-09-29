- 概要
PMTRW: Perimeter Acquisition Corp. I
PMTRWの今日の為替レートは、6.80%変化しました。日中、通貨は1あたり0.5601の安値と0.6408の高値で取引されました。
Perimeter Acquisition Corp. Iダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
PMTRW株の現在の価格は？
Perimeter Acquisition Corp. Iの株価は本日0.6408です。6.80%内で取引され、前日の終値は0.6000、取引量は12に達しました。PMTRWのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Perimeter Acquisition Corp. Iの株は配当を出しますか？
Perimeter Acquisition Corp. Iの現在の価格は0.6408です。配当方針は会社によりますが、投資家は28.16%やUSDにも注目します。PMTRWの動きはライブチャートで確認できます。
PMTRW株を買う方法は？
Perimeter Acquisition Corp. Iの株は現在0.6408で購入可能です。注文は通常0.6408または0.6438付近で行われ、12や14.02%が市場の動きを示します。PMTRWの最新情報はライブチャートで確認できます。
PMTRW株に投資する方法は？
Perimeter Acquisition Corp. Iへの投資では、年間の値幅0.4655 - 0.7800と現在の0.6408を考慮します。注文は多くの場合0.6408や0.6438で行われる前に、-1.42%や28.16%と比較されます。PMTRWの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Perimeter Acquisition Corp. Iの株の最高値は？
Perimeter Acquisition Corp. Iの過去1年の最高値は0.7800でした。0.4655 - 0.7800内で株価は大きく変動し、0.6000と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Perimeter Acquisition Corp. Iのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Perimeter Acquisition Corp. Iの株の最低値は？
Perimeter Acquisition Corp. I(PMTRW)の年間最安値は0.4655でした。現在の0.6408や0.4655 - 0.7800と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。PMTRWの動きはライブチャートで確認できます。
PMTRWの株式分割はいつ行われましたか？
Perimeter Acquisition Corp. Iは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、0.6000、28.16%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 0.6000
- 始値
- 0.5620
- 買値
- 0.6408
- 買値
- 0.6438
- 安値
- 0.5601
- 高値
- 0.6408
- 出来高
- 12
- 1日の変化
- 6.80%
- 1ヶ月の変化
- -1.42%
- 6ヶ月の変化
- 28.16%
- 1年の変化
- 28.16%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
- 実際
-
- 期待
- 前