- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
PMTRW: Perimeter Acquisition Corp. I
Der Wechselkurs von PMTRW hat sich für heute um 6.80% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.5601 bis zu einem Hoch von 0.6408 gehandelt.
Verfolgen Sie die Perimeter Acquisition Corp. I-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von PMTRW heute?
Die Aktie von Perimeter Acquisition Corp. I (PMTRW) notiert heute bei 0.6408. Sie wird innerhalb einer Spanne von 6.80% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 0.6000 und das Handelsvolumen erreichte 12. Das Live-Chart von PMTRW zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie PMTRW Dividenden?
Perimeter Acquisition Corp. I wird derzeit mit 0.6408 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 28.16% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von PMTRW zu verfolgen.
Wie kaufe ich PMTRW-Aktien?
Sie können Aktien von Perimeter Acquisition Corp. I (PMTRW) zum aktuellen Kurs von 0.6408 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 0.6408 oder 0.6438 platziert, während 12 und 14.02% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von PMTRW auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in PMTRW-Aktien?
Bei einer Investition in Perimeter Acquisition Corp. I müssen die jährliche Spanne 0.4655 - 0.7800 und der aktuelle Kurs 0.6408 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -1.42% und 28.16%, bevor sie Orders zu 0.6408 oder 0.6438 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von PMTRW.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Perimeter Acquisition Corp. I?
Der höchste Kurs von Perimeter Acquisition Corp. I (PMTRW) im vergangenen Jahr lag bei 0.7800. Innerhalb von 0.4655 - 0.7800 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 0.6000 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Perimeter Acquisition Corp. I mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Perimeter Acquisition Corp. I?
Der niedrigste Kurs von Perimeter Acquisition Corp. I (PMTRW) im Laufe des Jahres betrug 0.4655. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 0.6408 und der Spanne 0.4655 - 0.7800 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von PMTRW live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von PMTRW statt?
Perimeter Acquisition Corp. I hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 0.6000 und 28.16% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.6000
- Eröffnung
- 0.5620
- Bid
- 0.6408
- Ask
- 0.6438
- Tief
- 0.5601
- Hoch
- 0.6408
- Volumen
- 12
- Tagesänderung
- 6.80%
- Monatsänderung
- -1.42%
- 6-Monatsänderung
- 28.16%
- Jahresänderung
- 28.16%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4