PMTRW: Perimeter Acquisition Corp. I
Il tasso di cambio PMTRW ha avuto una variazione del 6.80% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.5601 e ad un massimo di 0.6408.
Segui le dinamiche di Perimeter Acquisition Corp. I. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni PMTRW oggi?
Oggi le azioni Perimeter Acquisition Corp. I sono prezzate a 0.6408. Viene scambiato all'interno di 6.80%, la chiusura di ieri è stata 0.6000 e il volume degli scambi ha raggiunto 12. Il grafico dei prezzi in tempo reale di PMTRW mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Perimeter Acquisition Corp. I pagano dividendi?
Perimeter Acquisition Corp. I è attualmente valutato a 0.6408. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 28.16% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di PMTRW.
Come acquistare azioni PMTRW?
Puoi acquistare azioni Perimeter Acquisition Corp. I al prezzo attuale di 0.6408. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 0.6408 o 0.6438, mentre 12 e 14.02% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di PMTRW sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni PMTRW?
Investire in Perimeter Acquisition Corp. I implica considerare l'intervallo annuale 0.4655 - 0.7800 e il prezzo attuale 0.6408. Molti confrontano -1.42% e 28.16% prima di effettuare ordini su 0.6408 o 0.6438. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di PMTRW con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Perimeter Acquisition Corp. I?
Il prezzo massimo di Perimeter Acquisition Corp. I nell'ultimo anno è stato 0.7800. All'interno di 0.4655 - 0.7800, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 0.6000 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Perimeter Acquisition Corp. I utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Perimeter Acquisition Corp. I?
Il prezzo più basso di Perimeter Acquisition Corp. I (PMTRW) nel corso dell'anno è stato 0.4655. Confrontandolo con gli attuali 0.6408 e 0.4655 - 0.7800 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda PMTRW muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di PMTRW?
Perimeter Acquisition Corp. I ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 0.6000 e 28.16%.
- Chiusura Precedente
- 0.6000
- Apertura
- 0.5620
- Bid
- 0.6408
- Ask
- 0.6438
- Minimo
- 0.5601
- Massimo
- 0.6408
- Volume
- 12
- Variazione giornaliera
- 6.80%
- Variazione Mensile
- -1.42%
- Variazione Semestrale
- 28.16%
- Variazione Annuale
- 28.16%
