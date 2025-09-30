QuotazioniSezioni
PMTRW
PMTRW: Perimeter Acquisition Corp. I

0.6408 USD 0.0408 (6.80%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio PMTRW ha avuto una variazione del 6.80% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.5601 e ad un massimo di 0.6408.

Segui le dinamiche di Perimeter Acquisition Corp. I. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni PMTRW oggi?

Oggi le azioni Perimeter Acquisition Corp. I sono prezzate a 0.6408. Viene scambiato all'interno di 6.80%, la chiusura di ieri è stata 0.6000 e il volume degli scambi ha raggiunto 12. Il grafico dei prezzi in tempo reale di PMTRW mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Perimeter Acquisition Corp. I pagano dividendi?

Perimeter Acquisition Corp. I è attualmente valutato a 0.6408. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 28.16% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di PMTRW.

Come acquistare azioni PMTRW?

Puoi acquistare azioni Perimeter Acquisition Corp. I al prezzo attuale di 0.6408. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 0.6408 o 0.6438, mentre 12 e 14.02% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di PMTRW sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni PMTRW?

Investire in Perimeter Acquisition Corp. I implica considerare l'intervallo annuale 0.4655 - 0.7800 e il prezzo attuale 0.6408. Molti confrontano -1.42% e 28.16% prima di effettuare ordini su 0.6408 o 0.6438. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di PMTRW con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Perimeter Acquisition Corp. I?

Il prezzo massimo di Perimeter Acquisition Corp. I nell'ultimo anno è stato 0.7800. All'interno di 0.4655 - 0.7800, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 0.6000 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Perimeter Acquisition Corp. I utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Perimeter Acquisition Corp. I?

Il prezzo più basso di Perimeter Acquisition Corp. I (PMTRW) nel corso dell'anno è stato 0.4655. Confrontandolo con gli attuali 0.6408 e 0.4655 - 0.7800 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda PMTRW muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di PMTRW?

Perimeter Acquisition Corp. I ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 0.6000 e 28.16%.

Intervallo Giornaliero
0.5601 0.6408
Intervallo Annuale
0.4655 0.7800
Chiusura Precedente
0.6000
Apertura
0.5620
Bid
0.6408
Ask
0.6438
Minimo
0.5601
Massimo
0.6408
Volume
12
Variazione giornaliera
6.80%
Variazione Mensile
-1.42%
Variazione Semestrale
28.16%
Variazione Annuale
28.16%
30 settembre, martedì
10:00
USD
10:00 USD Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
13:00 USD S&P/CS HPI Composite-20 anni su 20 1.7% 2.1%
Agire
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
13:00 USD S&P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m -0.4% 0.0%
Agire
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
Fcst
100.7
Prev
97.4