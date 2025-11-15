CotaçõesSeções
PHXE-P: Phoenix Energy One, LLC

20.40 USD 0.11 (0.54%)
Setor: Outros símbolos Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do PHXE-P para hoje mudou para -0.54%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 20.25 e o mais alto foi 20.52.

Veja a dinâmica do par de moedas Phoenix Energy One, LLC. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de PHXE-P hoje?

Hoje Phoenix Energy One, LLC (PHXE-P) está avaliado em 20.40. O instrumento é negociado dentro de 20.25 - 20.52, o fechamento de ontem foi 20.51, e o volume de negociação atingiu 16. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de PHXE-P em tempo real.

As ações de Phoenix Energy One, LLC pagam dividendos?

Atualmente Phoenix Energy One, LLC está avaliado em 20.40. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 11.78% e USD. Monitore os movimentos de PHXE-P no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de PHXE-P?

Você pode comprar ações de Phoenix Energy One, LLC (PHXE-P) pelo preço atual 20.40. Ordens geralmente são executadas perto de 20.40 ou 20.70, enquanto 16 e -0.10% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de PHXE-P no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de PHXE-P?

Investir em Phoenix Energy One, LLC envolve considerar a faixa anual 17.62 - 22.10 e o preço atual 20.40. Muitos comparam 0.59% e 11.78% antes de enviar ordens em 20.40 ou 20.70. Estude as mudanças diárias de preço de PHXE-P no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações Phoenix Energy One, LLC?

O maior preço de Phoenix Energy One, LLC (PHXE-P) no último ano foi 22.10. As ações oscilaram bastante dentro de 17.62 - 22.10, e a comparação com 20.51 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Phoenix Energy One, LLC no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações Phoenix Energy One, LLC?

O menor preço de Phoenix Energy One, LLC (PHXE-P) no ano foi 17.62. A comparação com o preço atual 20.40 e 17.62 - 22.10 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de PHXE-P em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de PHXE-P?

No passado Phoenix Energy One, LLC passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 20.51 e 11.78% após os eventos corporativos.

Faixa diária
20.25 20.52
Faixa anual
17.62 22.10
Fechamento anterior
20.51
Open
20.42
Bid
20.40
Ask
20.70
Low
20.25
High
20.52
Volume
16
Mudança diária
-0.54%
Mudança mensal
0.59%
Mudança de 6 meses
11.78%
Mudança anual
11.78%
