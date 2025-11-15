- Visão do mercado
PHXE-P: Phoenix Energy One, LLC
A taxa do PHXE-P para hoje mudou para -0.54%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 20.25 e o mais alto foi 20.52.
Veja a dinâmica do par de moedas Phoenix Energy One, LLC. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de PHXE-P hoje?
Hoje Phoenix Energy One, LLC (PHXE-P) está avaliado em 20.40. O instrumento é negociado dentro de 20.25 - 20.52, o fechamento de ontem foi 20.51, e o volume de negociação atingiu 16. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de PHXE-P em tempo real.
As ações de Phoenix Energy One, LLC pagam dividendos?
Atualmente Phoenix Energy One, LLC está avaliado em 20.40. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 11.78% e USD. Monitore os movimentos de PHXE-P no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de PHXE-P?
Você pode comprar ações de Phoenix Energy One, LLC (PHXE-P) pelo preço atual 20.40. Ordens geralmente são executadas perto de 20.40 ou 20.70, enquanto 16 e -0.10% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de PHXE-P no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de PHXE-P?
Investir em Phoenix Energy One, LLC envolve considerar a faixa anual 17.62 - 22.10 e o preço atual 20.40. Muitos comparam 0.59% e 11.78% antes de enviar ordens em 20.40 ou 20.70. Estude as mudanças diárias de preço de PHXE-P no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Phoenix Energy One, LLC?
O maior preço de Phoenix Energy One, LLC (PHXE-P) no último ano foi 22.10. As ações oscilaram bastante dentro de 17.62 - 22.10, e a comparação com 20.51 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Phoenix Energy One, LLC no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Phoenix Energy One, LLC?
O menor preço de Phoenix Energy One, LLC (PHXE-P) no ano foi 17.62. A comparação com o preço atual 20.40 e 17.62 - 22.10 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de PHXE-P em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de PHXE-P?
No passado Phoenix Energy One, LLC passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 20.51 e 11.78% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 20.51
- Open
- 20.42
- Bid
- 20.40
- Ask
- 20.70
- Low
- 20.25
- High
- 20.52
- Volume
- 16
- Mudança diária
- -0.54%
- Mudança mensal
- 0.59%
- Mudança de 6 meses
- 11.78%
- Mudança anual
- 11.78%