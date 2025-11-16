PHXE-P: Phoenix Energy One, LLC
今日PHXE-P汇率已更改-0.54%。当日，交易品种以低点20.25和高点20.52进行交易。
关注Phoenix Energy One, LLC动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
PHXE-P股票今天的价格是多少？
Phoenix Energy One, LLC股票今天的定价为20.40。它在20.25 - 20.52范围内交易，昨天的收盘价为20.51，交易量达到16。PHXE-P的实时价格图表显示了这些更新。
Phoenix Energy One, LLC股票是否支付股息？
Phoenix Energy One, LLC目前的价值为20.40。股息政策取决于公司，而投资者也会关注11.78%和USD。实时查看图表以跟踪PHXE-P走势。
如何购买PHXE-P股票？
您可以以20.40的当前价格购买Phoenix Energy One, LLC股票。订单通常设置在20.40或20.70附近，而16和-0.10%显示市场活动。立即关注PHXE-P的实时图表更新。
如何投资PHXE-P股票？
投资Phoenix Energy One, LLC需要考虑年度范围17.62 - 22.10和当前价格20.40。许多人在以20.40或20.70下订单之前，会比较0.59%和。实时查看PHXE-P价格图表，了解每日变化。
Phoenix Energy One, LLC股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Phoenix Energy One, LLC的最高价格是22.10。在17.62 - 22.10内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Phoenix Energy One, LLC的绩效。
Phoenix Energy One, LLC股票的最低价格是多少？
Phoenix Energy One, LLC（PHXE-P）的最低价格为17.62。将其与当前的20.40和17.62 - 22.10进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PHXE-P在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
PHXE-P股票是什么时候拆分的？
Phoenix Energy One, LLC历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、20.51和11.78%中可见。
- 前一天收盘价
- 20.51
- 开盘价
- 20.42
- 卖价
- 20.40
- 买价
- 20.70
- 最低价
- 20.25
- 最高价
- 20.52
- 交易量
- 16
- 日变化
- -0.54%
- 月变化
- 0.59%
- 6个月变化
- 11.78%
- 年变化
- 11.78%