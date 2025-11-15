QuotazioniSezioni
Valute / PHXE-P
Tornare a Azioni

PHXE-P: Phoenix Energy One, LLC

20.40 USD 0.11 (0.54%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio PHXE-P ha avuto una variazione del -0.54% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 20.25 e ad un massimo di 20.52.

Segui le dinamiche di Phoenix Energy One, LLC. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni PHXE-P oggi?

Oggi le azioni Phoenix Energy One, LLC sono prezzate a 20.40. Viene scambiato all'interno di 20.25 - 20.52, la chiusura di ieri è stata 20.51 e il volume degli scambi ha raggiunto 16. Il grafico dei prezzi in tempo reale di PHXE-P mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Phoenix Energy One, LLC pagano dividendi?

Phoenix Energy One, LLC è attualmente valutato a 20.40. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 11.78% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di PHXE-P.

Come acquistare azioni PHXE-P?

Puoi acquistare azioni Phoenix Energy One, LLC al prezzo attuale di 20.40. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 20.40 o 20.70, mentre 16 e -0.10% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di PHXE-P sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni PHXE-P?

Investire in Phoenix Energy One, LLC implica considerare l'intervallo annuale 17.62 - 22.10 e il prezzo attuale 20.40. Molti confrontano 0.59% e 11.78% prima di effettuare ordini su 20.40 o 20.70. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di PHXE-P con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Phoenix Energy One, LLC?

Il prezzo massimo di Phoenix Energy One, LLC nell'ultimo anno è stato 22.10. All'interno di 17.62 - 22.10, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 20.51 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Phoenix Energy One, LLC utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Phoenix Energy One, LLC?

Il prezzo più basso di Phoenix Energy One, LLC (PHXE-P) nel corso dell'anno è stato 17.62. Confrontandolo con gli attuali 20.40 e 17.62 - 22.10 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda PHXE-P muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di PHXE-P?

Phoenix Energy One, LLC ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 20.51 e 11.78%.

Intervallo Giornaliero
20.25 20.52
Intervallo Annuale
17.62 22.10
Chiusura Precedente
20.51
Apertura
20.42
Bid
20.40
Ask
20.70
Minimo
20.25
Massimo
20.52
Volume
16
Variazione giornaliera
-0.54%
Variazione Mensile
0.59%
Variazione Semestrale
11.78%
Variazione Annuale
11.78%
15 novembre, sabato