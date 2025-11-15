- Panoramica
PHXE-P: Phoenix Energy One, LLC
Il tasso di cambio PHXE-P ha avuto una variazione del -0.54% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 20.25 e ad un massimo di 20.52.
Segui le dinamiche di Phoenix Energy One, LLC. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni PHXE-P oggi?
Oggi le azioni Phoenix Energy One, LLC sono prezzate a 20.40. Viene scambiato all'interno di 20.25 - 20.52, la chiusura di ieri è stata 20.51 e il volume degli scambi ha raggiunto 16. Il grafico dei prezzi in tempo reale di PHXE-P mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Phoenix Energy One, LLC pagano dividendi?
Phoenix Energy One, LLC è attualmente valutato a 20.40. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 11.78% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di PHXE-P.
Come acquistare azioni PHXE-P?
Puoi acquistare azioni Phoenix Energy One, LLC al prezzo attuale di 20.40. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 20.40 o 20.70, mentre 16 e -0.10% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di PHXE-P sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni PHXE-P?
Investire in Phoenix Energy One, LLC implica considerare l'intervallo annuale 17.62 - 22.10 e il prezzo attuale 20.40. Molti confrontano 0.59% e 11.78% prima di effettuare ordini su 20.40 o 20.70. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di PHXE-P con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Phoenix Energy One, LLC?
Il prezzo massimo di Phoenix Energy One, LLC nell'ultimo anno è stato 22.10. All'interno di 17.62 - 22.10, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 20.51 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Phoenix Energy One, LLC utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Phoenix Energy One, LLC?
Il prezzo più basso di Phoenix Energy One, LLC (PHXE-P) nel corso dell'anno è stato 17.62. Confrontandolo con gli attuali 20.40 e 17.62 - 22.10 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda PHXE-P muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di PHXE-P?
Phoenix Energy One, LLC ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 20.51 e 11.78%.
- Chiusura Precedente
- 20.51
- Apertura
- 20.42
- Bid
- 20.40
- Ask
- 20.70
- Minimo
- 20.25
- Massimo
- 20.52
- Volume
- 16
- Variazione giornaliera
- -0.54%
- Variazione Mensile
- 0.59%
- Variazione Semestrale
- 11.78%
- Variazione Annuale
- 11.78%