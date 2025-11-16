시세섹션
통화 / PHXE-P
PHXE-P: Phoenix Energy One, LLC

20.40 USD 0.11 (0.54%)
부문: 다른 심볼 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

PHXE-P 환율이 오늘 -0.54%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 20.25이고 고가는 20.52이었습니다.

Phoenix Energy One, LLC 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

자주 묻는 질문

오늘 PHXE-P 주식의 가격은?

Phoenix Energy One, LLC 주식은 당일 20.40에 가격이 책정되며 20.25 - 20.52 내에서 거래되고 어제의 종가는 20.51 였고 거래 볼륨은 16이었습니다. PHXE-P의 라이브 가격 차트는 이러한 내용을 보여줍니다.

Phoenix Energy One, LLC 주식이 배당금을 지불하는지 여부는?

Phoenix Energy One, LLC은 현재 20.40로 가격이 매겨져 있습니다. 배당 정책은 회사에 따라 다릅니다. 투자자는 11.78% 및 USD를 지켜 봅니다. PHXE-P의 움직임을 추적하려면 차트 라이브를 확인해 보세요.

PHXE-P 주식을 매수하는 방법은?

Phoenix Energy One, LLC의 주식을 현재 20.40의 가격으로 구입할 수 있습니다. 주문은 일반적으로 또는 20.70 근처로 접수되며 16 및 -0.10%는 시장의 활동을 보여줍니다. 오늘 라이브 차트에서 PHXE-P의 업데이트를 확인해 보세요.

PHXE-P 주식에 투자하는 방법은?

Phoenix Energy One, LLC에 대한 투자시에는 연간 변동폭 17.62 - 22.10 및 현재 가격 20.40을 고려해야합니다. 많은 사람들이 또는 로 주문을 하기 전에 0.59% 및 11.78%를 비교합니다. PHXE-P 가격 차트를 확인해 매일의 변동을 확인하세요.

Phoenix Energy One, LLC 주식 최고가는?

지난해 Phoenix Energy One, LLC의 최고가는 22.10였습니다. 17.62 - 22.10 내에서 주식은 현저하게 변동했으며 20.51와 비교하면 지지선을 확인하는데에 도움이됩니다. 라이브 차트를 사용하여 Phoenix Energy One, LLC의 움직임을 살펴보세요.

Phoenix Energy One, LLC 최저가는?

연중 Phoenix Energy One, LLC (PHXE-P)의 최저 가격은 17.62였습니다. 현재 20.40 및 17.62 - 22.10와 비교하여 잠재적인 장기 진입 지점을 확인합니다. PHXE-P의 자세한 움직임은 차트 라이브에서 확인해 보세요.

PHXE-P 주식의 분할은 언제였는지?

Phoenix Energy One, LLC은 과거에 주식 분할을 거쳤습니다. 이러한 변경 사항은 기업의 조치 후 , 20.51 및 11.78%에서 볼 수 있습니다.

일일 변동 비율
20.25 20.52
년간 변동
17.62 22.10
이전 종가
20.51
시가
20.42
Bid
20.40
Ask
20.70
저가
20.25
고가
20.52
볼륨
16
일일 변동
-0.54%
월 변동
0.59%
6개월 변동
11.78%
년간 변동율
11.78%
16 11월, 일요일