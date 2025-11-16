- Übersicht
PHXE-P: Phoenix Energy One, LLC
Der Wechselkurs von PHXE-P hat sich für heute um -0.54% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 20.25 bis zu einem Hoch von 20.52 gehandelt.
Verfolgen Sie die Phoenix Energy One, LLC-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von PHXE-P heute?
Die Aktie von Phoenix Energy One, LLC (PHXE-P) notiert heute bei 20.40. Sie wird innerhalb einer Spanne von 20.25 - 20.52 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 20.51 und das Handelsvolumen erreichte 16. Das Live-Chart von PHXE-P zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie PHXE-P Dividenden?
Phoenix Energy One, LLC wird derzeit mit 20.40 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 11.78% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von PHXE-P zu verfolgen.
Wie kaufe ich PHXE-P-Aktien?
Sie können Aktien von Phoenix Energy One, LLC (PHXE-P) zum aktuellen Kurs von 20.40 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 20.40 oder 20.70 platziert, während 16 und -0.10% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von PHXE-P auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in PHXE-P-Aktien?
Bei einer Investition in Phoenix Energy One, LLC müssen die jährliche Spanne 17.62 - 22.10 und der aktuelle Kurs 20.40 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.59% und 11.78%, bevor sie Orders zu 20.40 oder 20.70 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von PHXE-P.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Phoenix Energy One, LLC?
Der höchste Kurs von Phoenix Energy One, LLC (PHXE-P) im vergangenen Jahr lag bei 22.10. Innerhalb von 17.62 - 22.10 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 20.51 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Phoenix Energy One, LLC mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Phoenix Energy One, LLC?
Der niedrigste Kurs von Phoenix Energy One, LLC (PHXE-P) im Laufe des Jahres betrug 17.62. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 20.40 und der Spanne 17.62 - 22.10 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von PHXE-P live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von PHXE-P statt?
Phoenix Energy One, LLC hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 20.51 und 11.78% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 20.51
- Eröffnung
- 20.42
- Bid
- 20.40
- Ask
- 20.70
- Tief
- 20.25
- Hoch
- 20.52
- Volumen
- 16
- Tagesänderung
- -0.54%
- Monatsänderung
- 0.59%
- 6-Monatsänderung
- 11.78%
- Jahresänderung
- 11.78%