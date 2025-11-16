КотировкиРазделы
PHXE-P: Phoenix Energy One, LLC

20.40 USD 0.11 (0.54%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс PHXE-P за сегодня изменился на -0.54%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.25, а максимальная — 20.52.

Следите за динамикой Phoenix Energy One, LLC. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций PHXE-P сегодня?

Phoenix Energy One, LLC (PHXE-P) сегодня оценивается на уровне 20.40. Инструмент торгуется в пределах 20.25 - 20.52, вчерашнее закрытие составило 20.51, а торговый объем достиг 16. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PHXE-P в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Phoenix Energy One, LLC?

Phoenix Energy One, LLC в настоящее время оценивается в 20.40. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 11.78% и USD. Отслеживайте движения PHXE-P на графике в реальном времени.

Как купить акции PHXE-P?

Вы можете купить акции Phoenix Energy One, LLC (PHXE-P) по текущей цене 20.40. Ордера обычно размещаются около 20.40 или 20.70, тогда как 16 и -0.10% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PHXE-P на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции PHXE-P?

Инвестирование в Phoenix Energy One, LLC предполагает учет годового диапазона 17.62 - 22.10 и текущей цены 20.40. Многие сравнивают 0.59% и 11.78% перед размещением ордеров на 20.40 или 20.70. Изучайте ежедневные изменения цены PHXE-P на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Phoenix Energy One, LLC?

Самая высокая цена Phoenix Energy One, LLC (PHXE-P) за последний год составила 22.10. Акции заметно колебались в пределах 17.62 - 22.10, сравнение с 20.51 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Phoenix Energy One, LLC на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Phoenix Energy One, LLC?

Самая низкая цена Phoenix Energy One, LLC (PHXE-P) за год составила 17.62. Сравнение с текущими 20.40 и 17.62 - 22.10 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PHXE-P во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций PHXE-P?

В прошлом Phoenix Energy One, LLC проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 20.51 и 11.78% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
20.25 20.52
Годовой диапазон
17.62 22.10
Предыдущее закрытие
20.51
Open
20.42
Bid
20.40
Ask
20.70
Low
20.25
High
20.52
Объем
16
Дневное изменение
-0.54%
Месячное изменение
0.59%
6-месячное изменение
11.78%
Годовое изменение
11.78%
16 ноября, воскресенье