PHXE-P: Phoenix Energy One, LLC
Курс PHXE-P за сегодня изменился на -0.54%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.25, а максимальная — 20.52.
Следите за динамикой Phoenix Energy One, LLC. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций PHXE-P сегодня?
Phoenix Energy One, LLC (PHXE-P) сегодня оценивается на уровне 20.40. Инструмент торгуется в пределах 20.25 - 20.52, вчерашнее закрытие составило 20.51, а торговый объем достиг 16. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PHXE-P в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Phoenix Energy One, LLC?
Phoenix Energy One, LLC в настоящее время оценивается в 20.40. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 11.78% и USD. Отслеживайте движения PHXE-P на графике в реальном времени.
Как купить акции PHXE-P?
Вы можете купить акции Phoenix Energy One, LLC (PHXE-P) по текущей цене 20.40. Ордера обычно размещаются около 20.40 или 20.70, тогда как 16 и -0.10% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PHXE-P на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции PHXE-P?
Инвестирование в Phoenix Energy One, LLC предполагает учет годового диапазона 17.62 - 22.10 и текущей цены 20.40. Многие сравнивают 0.59% и 11.78% перед размещением ордеров на 20.40 или 20.70. Изучайте ежедневные изменения цены PHXE-P на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Phoenix Energy One, LLC?
Самая высокая цена Phoenix Energy One, LLC (PHXE-P) за последний год составила 22.10. Акции заметно колебались в пределах 17.62 - 22.10, сравнение с 20.51 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Phoenix Energy One, LLC на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Phoenix Energy One, LLC?
Самая низкая цена Phoenix Energy One, LLC (PHXE-P) за год составила 17.62. Сравнение с текущими 20.40 и 17.62 - 22.10 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PHXE-P во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций PHXE-P?
В прошлом Phoenix Energy One, LLC проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 20.51 и 11.78% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 20.51
- Open
- 20.42
- Bid
- 20.40
- Ask
- 20.70
- Low
- 20.25
- High
- 20.52
- Объем
- 16
- Дневное изменение
- -0.54%
- Месячное изменение
- 0.59%
- 6-месячное изменение
- 11.78%
- Годовое изменение
- 11.78%