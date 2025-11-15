- Panorámica
PHXE-P: Phoenix Energy One, LLC
El tipo de cambio de PHXE-P de hoy ha cambiado un -0.54%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 20.25, mientras que el máximo ha alcanzado 20.52.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Phoenix Energy One, LLC. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de PHXE-P hoy?
Phoenix Energy One, LLC (PHXE-P) se evalúa hoy en 20.40. El instrumento se negocia dentro de 20.25 - 20.52; el cierre de ayer ha sido 20.51 y el volumen comercial ha alcanzado 16. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios PHXE-P en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Phoenix Energy One, LLC?
Phoenix Energy One, LLC se evalúa actualmente en 20.40. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 11.78% y USD. Monitoree los movimientos de PHXE-P en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de PHXE-P?
Puede comprar acciones de Phoenix Energy One, LLC (PHXE-P) al precio actual de 20.40. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 20.40 o 20.70, mientras que 16 y -0.10% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de PHXE-P en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de PHXE-P?
Invertir en Phoenix Energy One, LLC implica tener en cuenta el rango anual 17.62 - 22.10 y el precio actual 20.40. Muchos comparan 0.59% y 11.78% antes de colocar órdenes en 20.40 o 20.70. Estudie los cambios diarios de precios de PHXE-P en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Phoenix Energy One, LLC?
El precio más alto de Phoenix Energy One, LLC (PHXE-P) en el último año ha sido 22.10. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 17.62 - 22.10, una comparación con 20.51 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Phoenix Energy One, LLC en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Phoenix Energy One, LLC?
El precio más bajo de Phoenix Energy One, LLC (PHXE-P) para el año ha sido 17.62. La comparación con los actuales 20.40 y 17.62 - 22.10 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de PHXE-P en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de PHXE-P?
En el pasado, Phoenix Energy One, LLC ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 20.51 y 11.78% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 20.51
- Open
- 20.42
- Bid
- 20.40
- Ask
- 20.70
- Low
- 20.25
- High
- 20.52
- Volumen
- 16
- Cambio diario
- -0.54%
- Cambio mensual
- 0.59%
- Cambio a 6 meses
- 11.78%
- Cambio anual
- 11.78%