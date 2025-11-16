- Aperçu
PHXE-P: Phoenix Energy One, LLC
Le taux de change de PHXE-P a changé de -0.54% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 20.25 et à un maximum de 20.52.
Suivez la dynamique Phoenix Energy One, LLC. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action PHXE-P aujourd'hui ?
L'action Phoenix Energy One, LLC est cotée à 20.40 aujourd'hui. Elle se négocie dans 20.25 - 20.52, a clôturé hier à 20.51 et son volume d'échange a atteint 16. Le graphique en temps réel du cours de PHXE-P présente ces mises à jour.
L'action Phoenix Energy One, LLC verse-t-elle des dividendes ?
Phoenix Energy One, LLC est actuellement valorisé à 20.40. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 11.78% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de PHXE-P.
Comment acheter des actions PHXE-P ?
Vous pouvez acheter des actions Phoenix Energy One, LLC au cours actuel de 20.40. Les ordres sont généralement placés à proximité de 20.40 ou de 20.70, le 16 et le -0.10% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de PHXE-P sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action PHXE-P ?
Investir dans Phoenix Energy One, LLC implique de prendre en compte la fourchette annuelle 17.62 - 22.10 et le prix actuel 20.40. Beaucoup comparent 0.59% et 11.78% avant de passer des ordres à 20.40 ou 20.70. Consultez le graphique du cours de PHXE-P en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Phoenix Energy One, LLC ?
Le cours le plus élevé de Phoenix Energy One, LLC l'année dernière était 22.10. Au cours de 17.62 - 22.10, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 20.51 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Phoenix Energy One, LLC sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Phoenix Energy One, LLC ?
Le cours le plus bas de Phoenix Energy One, LLC (PHXE-P) sur l'année a été 17.62. Sa comparaison avec 20.40 et 17.62 - 22.10 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de PHXE-P sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action PHXE-P a-t-elle été divisée ?
Phoenix Energy One, LLC a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 20.51 et 11.78% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 20.51
- Ouverture
- 20.42
- Bid
- 20.40
- Ask
- 20.70
- Plus Bas
- 20.25
- Plus Haut
- 20.52
- Volume
- 16
- Changement quotidien
- -0.54%
- Changement Mensuel
- 0.59%
- Changement à 6 Mois
- 11.78%
- Changement Annuel
- 11.78%