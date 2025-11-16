- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
PHXE-P: Phoenix Energy One, LLC
PHXE-Pの今日の為替レートは、-0.54%変化しました。日中、通貨は1あたり20.25の安値と20.52の高値で取引されました。
Phoenix Energy One, LLCダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
PHXE-P株の現在の価格は？
Phoenix Energy One, LLCの株価は本日20.40です。20.25 - 20.52内で取引され、前日の終値は20.51、取引量は16に達しました。PHXE-Pのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Phoenix Energy One, LLCの株は配当を出しますか？
Phoenix Energy One, LLCの現在の価格は20.40です。配当方針は会社によりますが、投資家は11.78%やUSDにも注目します。PHXE-Pの動きはライブチャートで確認できます。
PHXE-P株を買う方法は？
Phoenix Energy One, LLCの株は現在20.40で購入可能です。注文は通常20.40または20.70付近で行われ、16や-0.10%が市場の動きを示します。PHXE-Pの最新情報はライブチャートで確認できます。
PHXE-P株に投資する方法は？
Phoenix Energy One, LLCへの投資では、年間の値幅17.62 - 22.10と現在の20.40を考慮します。注文は多くの場合20.40や20.70で行われる前に、0.59%や11.78%と比較されます。PHXE-Pの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Phoenix Energy One, LLCの株の最高値は？
Phoenix Energy One, LLCの過去1年の最高値は22.10でした。17.62 - 22.10内で株価は大きく変動し、20.51と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Phoenix Energy One, LLCのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Phoenix Energy One, LLCの株の最低値は？
Phoenix Energy One, LLC(PHXE-P)の年間最安値は17.62でした。現在の20.40や17.62 - 22.10と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。PHXE-Pの動きはライブチャートで確認できます。
PHXE-Pの株式分割はいつ行われましたか？
Phoenix Energy One, LLCは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、20.51、11.78%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 20.51
- 始値
- 20.42
- 買値
- 20.40
- 買値
- 20.70
- 安値
- 20.25
- 高値
- 20.52
- 出来高
- 16
- 1日の変化
- -0.54%
- 1ヶ月の変化
- 0.59%
- 6ヶ月の変化
- 11.78%
- 1年の変化
- 11.78%