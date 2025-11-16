クォートセクション
通貨 / PHXE-P
PHXE-P: Phoenix Energy One, LLC

20.40 USD 0.11 (0.54%)
セクター: その他の銘柄 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

PHXE-Pの今日の為替レートは、-0.54%変化しました。日中、通貨は1あたり20.25の安値と20.52の高値で取引されました。

Phoenix Energy One, LLCダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

PHXE-P株の現在の価格は？

Phoenix Energy One, LLCの株価は本日20.40です。20.25 - 20.52内で取引され、前日の終値は20.51、取引量は16に達しました。PHXE-Pのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Phoenix Energy One, LLCの株は配当を出しますか？

Phoenix Energy One, LLCの現在の価格は20.40です。配当方針は会社によりますが、投資家は11.78%やUSDにも注目します。PHXE-Pの動きはライブチャートで確認できます。

PHXE-P株を買う方法は？

Phoenix Energy One, LLCの株は現在20.40で購入可能です。注文は通常20.40または20.70付近で行われ、16や-0.10%が市場の動きを示します。PHXE-Pの最新情報はライブチャートで確認できます。

PHXE-P株に投資する方法は？

Phoenix Energy One, LLCへの投資では、年間の値幅17.62 - 22.10と現在の20.40を考慮します。注文は多くの場合20.40や20.70で行われる前に、0.59%や11.78%と比較されます。PHXE-Pの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Phoenix Energy One, LLCの株の最高値は？

Phoenix Energy One, LLCの過去1年の最高値は22.10でした。17.62 - 22.10内で株価は大きく変動し、20.51と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Phoenix Energy One, LLCのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Phoenix Energy One, LLCの株の最低値は？

Phoenix Energy One, LLC(PHXE-P)の年間最安値は17.62でした。現在の20.40や17.62 - 22.10と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。PHXE-Pの動きはライブチャートで確認できます。

PHXE-Pの株式分割はいつ行われましたか？

Phoenix Energy One, LLCは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、20.51、11.78%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
20.25 20.52
1年のレンジ
17.62 22.10
以前の終値
20.51
始値
20.42
買値
20.40
買値
20.70
安値
20.25
高値
20.52
出来高
16
1日の変化
-0.54%
1ヶ月の変化
0.59%
6ヶ月の変化
11.78%
1年の変化
11.78%
16 11月, 日曜日