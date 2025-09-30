CotaçõesSeções
PEW-WT: Grabagun Digital Holdings Inc.

1.1400 USD 0.2100 (15.56%)
Setor: Outros símbolos Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do PEW-WT para hoje mudou para -15.56%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1.0500 e o mais alto foi 1.3000.

Veja a dinâmica do par de moedas Grabagun Digital Holdings Inc.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de PEW-WT hoje?

Hoje Grabagun Digital Holdings Inc. (PEW-WT) está avaliado em 1.1400. O instrumento é negociado dentro de -15.56%, o fechamento de ontem foi 1.3500, e o volume de negociação atingiu 50. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de PEW-WT em tempo real.

As ações de Grabagun Digital Holdings Inc. pagam dividendos?

Atualmente Grabagun Digital Holdings Inc. está avaliado em 1.1400. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -84.78% e USD. Monitore os movimentos de PEW-WT no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de PEW-WT?

Você pode comprar ações de Grabagun Digital Holdings Inc. (PEW-WT) pelo preço atual 1.1400. Ordens geralmente são executadas perto de 1.1400 ou 1.1430, enquanto 50 e -11.63% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de PEW-WT no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de PEW-WT?

Investir em Grabagun Digital Holdings Inc. envolve considerar a faixa anual 1.0500 - 7.4900 e o preço atual 1.1400. Muitos comparam -21.92% e -84.78% antes de enviar ordens em 1.1400 ou 1.1430. Estude as mudanças diárias de preço de PEW-WT no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações Grabagun Digital Holdings Inc.?

O maior preço de Grabagun Digital Holdings Inc. (PEW-WT) no último ano foi 7.4900. As ações oscilaram bastante dentro de 1.0500 - 7.4900, e a comparação com 1.3500 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Grabagun Digital Holdings Inc. no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações Grabagun Digital Holdings Inc.?

O menor preço de Grabagun Digital Holdings Inc. (PEW-WT) no ano foi 1.0500. A comparação com o preço atual 1.1400 e 1.0500 - 7.4900 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de PEW-WT em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de PEW-WT?

No passado Grabagun Digital Holdings Inc. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 1.3500 e -84.78% após os eventos corporativos.

Faixa diária
1.0500 1.3000
Faixa anual
1.0500 7.4900
Fechamento anterior
1.3500
Open
1.2900
Bid
1.1400
Ask
1.1430
Low
1.0500
High
1.3000
Volume
50
Mudança diária
-15.56%
Mudança mensal
-21.92%
Mudança de 6 meses
-84.78%
Mudança anual
-84.78%
