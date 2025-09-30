- Visão do mercado
PEW-WT: Grabagun Digital Holdings Inc.
A taxa do PEW-WT para hoje mudou para -15.56%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1.0500 e o mais alto foi 1.3000.
Veja a dinâmica do par de moedas Grabagun Digital Holdings Inc.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de PEW-WT hoje?
Hoje Grabagun Digital Holdings Inc. (PEW-WT) está avaliado em 1.1400. O instrumento é negociado dentro de -15.56%, o fechamento de ontem foi 1.3500, e o volume de negociação atingiu 50. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de PEW-WT em tempo real.
As ações de Grabagun Digital Holdings Inc. pagam dividendos?
Atualmente Grabagun Digital Holdings Inc. está avaliado em 1.1400. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -84.78% e USD. Monitore os movimentos de PEW-WT no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de PEW-WT?
Você pode comprar ações de Grabagun Digital Holdings Inc. (PEW-WT) pelo preço atual 1.1400. Ordens geralmente são executadas perto de 1.1400 ou 1.1430, enquanto 50 e -11.63% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de PEW-WT no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de PEW-WT?
Investir em Grabagun Digital Holdings Inc. envolve considerar a faixa anual 1.0500 - 7.4900 e o preço atual 1.1400. Muitos comparam -21.92% e -84.78% antes de enviar ordens em 1.1400 ou 1.1430. Estude as mudanças diárias de preço de PEW-WT no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Grabagun Digital Holdings Inc.?
O maior preço de Grabagun Digital Holdings Inc. (PEW-WT) no último ano foi 7.4900. As ações oscilaram bastante dentro de 1.0500 - 7.4900, e a comparação com 1.3500 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Grabagun Digital Holdings Inc. no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Grabagun Digital Holdings Inc.?
O menor preço de Grabagun Digital Holdings Inc. (PEW-WT) no ano foi 1.0500. A comparação com o preço atual 1.1400 e 1.0500 - 7.4900 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de PEW-WT em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de PEW-WT?
No passado Grabagun Digital Holdings Inc. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 1.3500 e -84.78% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 1.3500
- Open
- 1.2900
- Bid
- 1.1400
- Ask
- 1.1430
- Low
- 1.0500
- High
- 1.3000
- Volume
- 50
- Mudança diária
- -15.56%
- Mudança mensal
- -21.92%
- Mudança de 6 meses
- -84.78%
- Mudança anual
- -84.78%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4