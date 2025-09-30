QuotazioniSezioni
Valute / PEW-WT
PEW-WT: Grabagun Digital Holdings Inc.

1.1400 USD 0.2100 (15.56%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio PEW-WT ha avuto una variazione del -15.56% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.0500 e ad un massimo di 1.3000.

Segui le dinamiche di Grabagun Digital Holdings Inc.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni PEW-WT oggi?

Oggi le azioni Grabagun Digital Holdings Inc. sono prezzate a 1.1400. Viene scambiato all'interno di -15.56%, la chiusura di ieri è stata 1.3500 e il volume degli scambi ha raggiunto 50. Il grafico dei prezzi in tempo reale di PEW-WT mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Grabagun Digital Holdings Inc. pagano dividendi?

Grabagun Digital Holdings Inc. è attualmente valutato a 1.1400. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -84.78% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di PEW-WT.

Come acquistare azioni PEW-WT?

Puoi acquistare azioni Grabagun Digital Holdings Inc. al prezzo attuale di 1.1400. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 1.1400 o 1.1430, mentre 50 e -11.63% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di PEW-WT sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni PEW-WT?

Investire in Grabagun Digital Holdings Inc. implica considerare l'intervallo annuale 1.0500 - 7.4900 e il prezzo attuale 1.1400. Molti confrontano -21.92% e -84.78% prima di effettuare ordini su 1.1400 o 1.1430. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di PEW-WT con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Grabagun Digital Holdings Inc.?

Il prezzo massimo di Grabagun Digital Holdings Inc. nell'ultimo anno è stato 7.4900. All'interno di 1.0500 - 7.4900, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 1.3500 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Grabagun Digital Holdings Inc. utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Grabagun Digital Holdings Inc.?

Il prezzo più basso di Grabagun Digital Holdings Inc. (PEW-WT) nel corso dell'anno è stato 1.0500. Confrontandolo con gli attuali 1.1400 e 1.0500 - 7.4900 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda PEW-WT muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di PEW-WT?

Grabagun Digital Holdings Inc. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 1.3500 e -84.78%.

Intervallo Giornaliero
1.0500 1.3000
Intervallo Annuale
1.0500 7.4900
Chiusura Precedente
1.3500
Apertura
1.2900
Bid
1.1400
Ask
1.1430
Minimo
1.0500
Massimo
1.3000
Volume
50
Variazione giornaliera
-15.56%
Variazione Mensile
-21.92%
Variazione Semestrale
-84.78%
Variazione Annuale
-84.78%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
Fcst
100.7
Prev
97.4