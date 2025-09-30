- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
PEW-WT: Grabagun Digital Holdings Inc.
Il tasso di cambio PEW-WT ha avuto una variazione del -15.56% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.0500 e ad un massimo di 1.3000.
Segui le dinamiche di Grabagun Digital Holdings Inc.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni PEW-WT oggi?
Oggi le azioni Grabagun Digital Holdings Inc. sono prezzate a 1.1400. Viene scambiato all'interno di -15.56%, la chiusura di ieri è stata 1.3500 e il volume degli scambi ha raggiunto 50. Il grafico dei prezzi in tempo reale di PEW-WT mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Grabagun Digital Holdings Inc. pagano dividendi?
Grabagun Digital Holdings Inc. è attualmente valutato a 1.1400. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -84.78% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di PEW-WT.
Come acquistare azioni PEW-WT?
Puoi acquistare azioni Grabagun Digital Holdings Inc. al prezzo attuale di 1.1400. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 1.1400 o 1.1430, mentre 50 e -11.63% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di PEW-WT sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni PEW-WT?
Investire in Grabagun Digital Holdings Inc. implica considerare l'intervallo annuale 1.0500 - 7.4900 e il prezzo attuale 1.1400. Molti confrontano -21.92% e -84.78% prima di effettuare ordini su 1.1400 o 1.1430. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di PEW-WT con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Grabagun Digital Holdings Inc.?
Il prezzo massimo di Grabagun Digital Holdings Inc. nell'ultimo anno è stato 7.4900. All'interno di 1.0500 - 7.4900, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 1.3500 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Grabagun Digital Holdings Inc. utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Grabagun Digital Holdings Inc.?
Il prezzo più basso di Grabagun Digital Holdings Inc. (PEW-WT) nel corso dell'anno è stato 1.0500. Confrontandolo con gli attuali 1.1400 e 1.0500 - 7.4900 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda PEW-WT muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di PEW-WT?
Grabagun Digital Holdings Inc. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 1.3500 e -84.78%.
- Chiusura Precedente
- 1.3500
- Apertura
- 1.2900
- Bid
- 1.1400
- Ask
- 1.1430
- Minimo
- 1.0500
- Massimo
- 1.3000
- Volume
- 50
- Variazione giornaliera
- -15.56%
- Variazione Mensile
- -21.92%
- Variazione Semestrale
- -84.78%
- Variazione Annuale
- -84.78%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4