PEW-WT: Grabagun Digital Holdings Inc.
Курс PEW-WT за сегодня изменился на -15.56%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.0500, а максимальная — 1.3000.
Следите за динамикой Grabagun Digital Holdings Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций PEW-WT сегодня?
Grabagun Digital Holdings Inc. (PEW-WT) сегодня оценивается на уровне 1.1400. Инструмент торгуется в пределах -15.56%, вчерашнее закрытие составило 1.3500, а торговый объем достиг 50. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PEW-WT в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Grabagun Digital Holdings Inc.?
Grabagun Digital Holdings Inc. в настоящее время оценивается в 1.1400. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -84.78% и USD. Отслеживайте движения PEW-WT на графике в реальном времени.
Как купить акции PEW-WT?
Вы можете купить акции Grabagun Digital Holdings Inc. (PEW-WT) по текущей цене 1.1400. Ордера обычно размещаются около 1.1400 или 1.1430, тогда как 50 и -11.63% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PEW-WT на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции PEW-WT?
Инвестирование в Grabagun Digital Holdings Inc. предполагает учет годового диапазона 1.0500 - 7.4900 и текущей цены 1.1400. Многие сравнивают -21.92% и -84.78% перед размещением ордеров на 1.1400 или 1.1430. Изучайте ежедневные изменения цены PEW-WT на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Grabagun Digital Holdings Inc.?
Самая высокая цена Grabagun Digital Holdings Inc. (PEW-WT) за последний год составила 7.4900. Акции заметно колебались в пределах 1.0500 - 7.4900, сравнение с 1.3500 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Grabagun Digital Holdings Inc. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Grabagun Digital Holdings Inc.?
Самая низкая цена Grabagun Digital Holdings Inc. (PEW-WT) за год составила 1.0500. Сравнение с текущими 1.1400 и 1.0500 - 7.4900 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PEW-WT во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций PEW-WT?
В прошлом Grabagun Digital Holdings Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 1.3500 и -84.78% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 1.3500
- Open
- 1.2900
- Bid
- 1.1400
- Ask
- 1.1430
- Low
- 1.0500
- High
- 1.3000
- Объем
- 50
- Дневное изменение
- -15.56%
- Месячное изменение
- -21.92%
- 6-месячное изменение
- -84.78%
- Годовое изменение
- -84.78%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%