PEW-WT: Grabagun Digital Holdings Inc.

1.1400 USD 0.2100 (15.56%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс PEW-WT за сегодня изменился на -15.56%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.0500, а максимальная — 1.3000.

Следите за динамикой Grabagun Digital Holdings Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций PEW-WT сегодня?

Grabagun Digital Holdings Inc. (PEW-WT) сегодня оценивается на уровне 1.1400. Инструмент торгуется в пределах -15.56%, вчерашнее закрытие составило 1.3500, а торговый объем достиг 50. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PEW-WT в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Grabagun Digital Holdings Inc.?

Grabagun Digital Holdings Inc. в настоящее время оценивается в 1.1400. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -84.78% и USD. Отслеживайте движения PEW-WT на графике в реальном времени.

Как купить акции PEW-WT?

Вы можете купить акции Grabagun Digital Holdings Inc. (PEW-WT) по текущей цене 1.1400. Ордера обычно размещаются около 1.1400 или 1.1430, тогда как 50 и -11.63% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PEW-WT на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции PEW-WT?

Инвестирование в Grabagun Digital Holdings Inc. предполагает учет годового диапазона 1.0500 - 7.4900 и текущей цены 1.1400. Многие сравнивают -21.92% и -84.78% перед размещением ордеров на 1.1400 или 1.1430. Изучайте ежедневные изменения цены PEW-WT на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Grabagun Digital Holdings Inc.?

Самая высокая цена Grabagun Digital Holdings Inc. (PEW-WT) за последний год составила 7.4900. Акции заметно колебались в пределах 1.0500 - 7.4900, сравнение с 1.3500 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Grabagun Digital Holdings Inc. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Grabagun Digital Holdings Inc.?

Самая низкая цена Grabagun Digital Holdings Inc. (PEW-WT) за год составила 1.0500. Сравнение с текущими 1.1400 и 1.0500 - 7.4900 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PEW-WT во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций PEW-WT?

В прошлом Grabagun Digital Holdings Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 1.3500 и -84.78% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
1.0500 1.3000
Годовой диапазон
1.0500 7.4900
Предыдущее закрытие
1.3500
Open
1.2900
Bid
1.1400
Ask
1.1430
Low
1.0500
High
1.3000
Объем
50
Дневное изменение
-15.56%
Месячное изменение
-21.92%
6-месячное изменение
-84.78%
Годовое изменение
-84.78%
