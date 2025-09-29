- 概要
PEW-WT: Grabagun Digital Holdings Inc.
PEW-WTの今日の為替レートは、-15.56%変化しました。日中、通貨は1あたり1.0500の安値と1.3000の高値で取引されました。
Grabagun Digital Holdings Inc.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
PEW-WT株の現在の価格は？
Grabagun Digital Holdings Inc.の株価は本日1.1400です。-15.56%内で取引され、前日の終値は1.3500、取引量は50に達しました。PEW-WTのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Grabagun Digital Holdings Inc.の株は配当を出しますか？
Grabagun Digital Holdings Inc.の現在の価格は1.1400です。配当方針は会社によりますが、投資家は-84.78%やUSDにも注目します。PEW-WTの動きはライブチャートで確認できます。
PEW-WT株を買う方法は？
Grabagun Digital Holdings Inc.の株は現在1.1400で購入可能です。注文は通常1.1400または1.1430付近で行われ、50や-11.63%が市場の動きを示します。PEW-WTの最新情報はライブチャートで確認できます。
PEW-WT株に投資する方法は？
Grabagun Digital Holdings Inc.への投資では、年間の値幅1.0500 - 7.4900と現在の1.1400を考慮します。注文は多くの場合1.1400や1.1430で行われる前に、-21.92%や-84.78%と比較されます。PEW-WTの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Grabagun Digital Holdings Inc.の株の最高値は？
Grabagun Digital Holdings Inc.の過去1年の最高値は7.4900でした。1.0500 - 7.4900内で株価は大きく変動し、1.3500と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Grabagun Digital Holdings Inc.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Grabagun Digital Holdings Inc.の株の最低値は？
Grabagun Digital Holdings Inc.(PEW-WT)の年間最安値は1.0500でした。現在の1.1400や1.0500 - 7.4900と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。PEW-WTの動きはライブチャートで確認できます。
PEW-WTの株式分割はいつ行われましたか？
Grabagun Digital Holdings Inc.は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、1.3500、-84.78%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 1.3500
- 始値
- 1.2900
- 買値
- 1.1400
- 買値
- 1.1430
- 安値
- 1.0500
- 高値
- 1.3000
- 出来高
- 50
- 1日の変化
- -15.56%
- 1ヶ月の変化
- -21.92%
- 6ヶ月の変化
- -84.78%
- 1年の変化
- -84.78%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
- 実際
-
- 期待
- 前