PEW-WT: Grabagun Digital Holdings Inc.

1.1400 USD 0.2100 (15.56%)
セクター: その他の銘柄 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

PEW-WTの今日の為替レートは、-15.56%変化しました。日中、通貨は1あたり1.0500の安値と1.3000の高値で取引されました。

Grabagun Digital Holdings Inc.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

PEW-WT株の現在の価格は？

Grabagun Digital Holdings Inc.の株価は本日1.1400です。-15.56%内で取引され、前日の終値は1.3500、取引量は50に達しました。PEW-WTのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Grabagun Digital Holdings Inc.の株は配当を出しますか？

Grabagun Digital Holdings Inc.の現在の価格は1.1400です。配当方針は会社によりますが、投資家は-84.78%やUSDにも注目します。PEW-WTの動きはライブチャートで確認できます。

PEW-WT株を買う方法は？

Grabagun Digital Holdings Inc.の株は現在1.1400で購入可能です。注文は通常1.1400または1.1430付近で行われ、50や-11.63%が市場の動きを示します。PEW-WTの最新情報はライブチャートで確認できます。

PEW-WT株に投資する方法は？

Grabagun Digital Holdings Inc.への投資では、年間の値幅1.0500 - 7.4900と現在の1.1400を考慮します。注文は多くの場合1.1400や1.1430で行われる前に、-21.92%や-84.78%と比較されます。PEW-WTの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Grabagun Digital Holdings Inc.の株の最高値は？

Grabagun Digital Holdings Inc.の過去1年の最高値は7.4900でした。1.0500 - 7.4900内で株価は大きく変動し、1.3500と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Grabagun Digital Holdings Inc.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Grabagun Digital Holdings Inc.の株の最低値は？

Grabagun Digital Holdings Inc.(PEW-WT)の年間最安値は1.0500でした。現在の1.1400や1.0500 - 7.4900と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。PEW-WTの動きはライブチャートで確認できます。

PEW-WTの株式分割はいつ行われましたか？

Grabagun Digital Holdings Inc.は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、1.3500、-84.78%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
1.0500 1.3000
1年のレンジ
1.0500 7.4900
以前の終値
1.3500
始値
1.2900
買値
1.1400
買値
1.1430
安値
1.0500
高値
1.3000
出来高
50
1日の変化
-15.56%
1ヶ月の変化
-21.92%
6ヶ月の変化
-84.78%
1年の変化
-84.78%
29 9月, 月曜日
11:30
USD
FRB Walle理事発言
実際
期待
14:00
USD
住宅販売契約指数前月比
実際
4.0%
期待
2.0%
-0.3%
17:30
USD
FOMCメンバーWilliams氏の発言
実際
期待