PEW-WT: Grabagun Digital Holdings Inc.
今日PEW-WT汇率已更改-15.56%。当日，交易品种以低点1.0500和高点1.3000进行交易。
关注Grabagun Digital Holdings Inc.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
PEW-WT股票今天的价格是多少？
Grabagun Digital Holdings Inc.股票今天的定价为1.1400。它在-15.56%范围内交易，昨天的收盘价为1.3500，交易量达到50。PEW-WT的实时价格图表显示了这些更新。
Grabagun Digital Holdings Inc.股票是否支付股息？
Grabagun Digital Holdings Inc.目前的价值为1.1400。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-84.78%和USD。实时查看图表以跟踪PEW-WT走势。
如何购买PEW-WT股票？
您可以以1.1400的当前价格购买Grabagun Digital Holdings Inc.股票。订单通常设置在1.1400或1.1430附近，而50和-11.63%显示市场活动。立即关注PEW-WT的实时图表更新。
如何投资PEW-WT股票？
投资Grabagun Digital Holdings Inc.需要考虑年度范围1.0500 - 7.4900和当前价格1.1400。许多人在以1.1400或1.1430下订单之前，会比较-21.92%和。实时查看PEW-WT价格图表，了解每日变化。
Grabagun Digital Holdings Inc.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Grabagun Digital Holdings Inc.的最高价格是7.4900。在1.0500 - 7.4900内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Grabagun Digital Holdings Inc.的绩效。
Grabagun Digital Holdings Inc.股票的最低价格是多少？
Grabagun Digital Holdings Inc.（PEW-WT）的最低价格为1.0500。将其与当前的1.1400和1.0500 - 7.4900进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PEW-WT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
PEW-WT股票是什么时候拆分的？
Grabagun Digital Holdings Inc.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、1.3500和-84.78%中可见。
- 前一天收盘价
- 1.3500
- 开盘价
- 1.2900
- 卖价
- 1.1400
- 买价
- 1.1430
- 最低价
- 1.0500
- 最高价
- 1.3000
- 交易量
- 50
- 日变化
- -15.56%
- 月变化
- -21.92%
- 6个月变化
- -84.78%
- 年变化
- -84.78%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.0%
- 预测值
- 2.0%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值