货币 / PEW-WT
PEW-WT: Grabagun Digital Holdings Inc.

1.1400 USD 0.2100 (15.56%)
版块: 其他交易品种 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日PEW-WT汇率已更改-15.56%。当日，交易品种以低点1.0500和高点1.3000进行交易。

关注Grabagun Digital Holdings Inc.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

PEW-WT股票今天的价格是多少？

Grabagun Digital Holdings Inc.股票今天的定价为1.1400。它在-15.56%范围内交易，昨天的收盘价为1.3500，交易量达到50。PEW-WT的实时价格图表显示了这些更新。

Grabagun Digital Holdings Inc.股票是否支付股息？

Grabagun Digital Holdings Inc.目前的价值为1.1400。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-84.78%和USD。实时查看图表以跟踪PEW-WT走势。

如何购买PEW-WT股票？

您可以以1.1400的当前价格购买Grabagun Digital Holdings Inc.股票。订单通常设置在1.1400或1.1430附近，而50和-11.63%显示市场活动。立即关注PEW-WT的实时图表更新。

如何投资PEW-WT股票？

投资Grabagun Digital Holdings Inc.需要考虑年度范围1.0500 - 7.4900和当前价格1.1400。许多人在以1.1400或1.1430下订单之前，会比较-21.92%和。实时查看PEW-WT价格图表，了解每日变化。

Grabagun Digital Holdings Inc.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Grabagun Digital Holdings Inc.的最高价格是7.4900。在1.0500 - 7.4900内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Grabagun Digital Holdings Inc.的绩效。

Grabagun Digital Holdings Inc.股票的最低价格是多少？

Grabagun Digital Holdings Inc.（PEW-WT）的最低价格为1.0500。将其与当前的1.1400和1.0500 - 7.4900进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PEW-WT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

PEW-WT股票是什么时候拆分的？

Grabagun Digital Holdings Inc.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、1.3500和-84.78%中可见。

日范围
1.0500 1.3000
年范围
1.0500 7.4900
前一天收盘价
1.3500
开盘价
1.2900
卖价
1.1400
买价
1.1430
最低价
1.0500
最高价
1.3000
交易量
50
日变化
-15.56%
月变化
-21.92%
6个月变化
-84.78%
年变化
-84.78%
29 九月, 星期一
11:30
USD
美联储理事Waller讲话
实际值
预测值
前值
14:00
USD
成屋销售指数月率 m/m
实际值
4.0%
预测值
2.0%
前值
-0.3%
17:30
USD
FOMC成员Williams讲话
实际值
预测值
前值