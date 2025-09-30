- Übersicht
PEW-WT: Grabagun Digital Holdings Inc.
Der Wechselkurs von PEW-WT hat sich für heute um -15.56% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.0500 bis zu einem Hoch von 1.3000 gehandelt.
Verfolgen Sie die Grabagun Digital Holdings Inc.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von PEW-WT heute?
Die Aktie von Grabagun Digital Holdings Inc. (PEW-WT) notiert heute bei 1.1400. Sie wird innerhalb einer Spanne von -15.56% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 1.3500 und das Handelsvolumen erreichte 50. Das Live-Chart von PEW-WT zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie PEW-WT Dividenden?
Grabagun Digital Holdings Inc. wird derzeit mit 1.1400 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -84.78% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von PEW-WT zu verfolgen.
Wie kaufe ich PEW-WT-Aktien?
Sie können Aktien von Grabagun Digital Holdings Inc. (PEW-WT) zum aktuellen Kurs von 1.1400 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 1.1400 oder 1.1430 platziert, während 50 und -11.63% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von PEW-WT auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in PEW-WT-Aktien?
Bei einer Investition in Grabagun Digital Holdings Inc. müssen die jährliche Spanne 1.0500 - 7.4900 und der aktuelle Kurs 1.1400 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -21.92% und -84.78%, bevor sie Orders zu 1.1400 oder 1.1430 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von PEW-WT.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Grabagun Digital Holdings Inc.?
Der höchste Kurs von Grabagun Digital Holdings Inc. (PEW-WT) im vergangenen Jahr lag bei 7.4900. Innerhalb von 1.0500 - 7.4900 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 1.3500 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Grabagun Digital Holdings Inc. mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Grabagun Digital Holdings Inc.?
Der niedrigste Kurs von Grabagun Digital Holdings Inc. (PEW-WT) im Laufe des Jahres betrug 1.0500. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 1.1400 und der Spanne 1.0500 - 7.4900 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von PEW-WT live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von PEW-WT statt?
Grabagun Digital Holdings Inc. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 1.3500 und -84.78% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.3500
- Eröffnung
- 1.2900
- Bid
- 1.1400
- Ask
- 1.1430
- Tief
- 1.0500
- Hoch
- 1.3000
- Volumen
- 50
- Tagesänderung
- -15.56%
- Monatsänderung
- -21.92%
- 6-Monatsänderung
- -84.78%
- Jahresänderung
- -84.78%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4