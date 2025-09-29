- Panorámica
PEW-WT: Grabagun Digital Holdings Inc.
El tipo de cambio de PEW-WT de hoy ha cambiado un -15.56%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 1.0500, mientras que el máximo ha alcanzado 1.3000.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Grabagun Digital Holdings Inc.. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de PEW-WT hoy?
Grabagun Digital Holdings Inc. (PEW-WT) se evalúa hoy en 1.1400. El instrumento se negocia dentro de -15.56%; el cierre de ayer ha sido 1.3500 y el volumen comercial ha alcanzado 50. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios PEW-WT en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Grabagun Digital Holdings Inc.?
Grabagun Digital Holdings Inc. se evalúa actualmente en 1.1400. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -84.78% y USD. Monitoree los movimientos de PEW-WT en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de PEW-WT?
Puede comprar acciones de Grabagun Digital Holdings Inc. (PEW-WT) al precio actual de 1.1400. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 1.1400 o 1.1430, mientras que 50 y -11.63% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de PEW-WT en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de PEW-WT?
Invertir en Grabagun Digital Holdings Inc. implica tener en cuenta el rango anual 1.0500 - 7.4900 y el precio actual 1.1400. Muchos comparan -21.92% y -84.78% antes de colocar órdenes en 1.1400 o 1.1430. Estudie los cambios diarios de precios de PEW-WT en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Grabagun Digital Holdings Inc.?
El precio más alto de Grabagun Digital Holdings Inc. (PEW-WT) en el último año ha sido 7.4900. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 1.0500 - 7.4900, una comparación con 1.3500 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Grabagun Digital Holdings Inc. en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Grabagun Digital Holdings Inc.?
El precio más bajo de Grabagun Digital Holdings Inc. (PEW-WT) para el año ha sido 1.0500. La comparación con los actuales 1.1400 y 1.0500 - 7.4900 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de PEW-WT en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de PEW-WT?
En el pasado, Grabagun Digital Holdings Inc. ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 1.3500 y -84.78% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 1.3500
- Open
- 1.2900
- Bid
- 1.1400
- Ask
- 1.1430
- Low
- 1.0500
- High
- 1.3000
- Volumen
- 50
- Cambio diario
- -15.56%
- Cambio mensual
- -21.92%
- Cambio a 6 meses
- -84.78%
- Cambio anual
- -84.78%
