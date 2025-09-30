- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
PEW-WT: Grabagun Digital Holdings Inc.
Le taux de change de PEW-WT a changé de -15.56% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 1.0500 et à un maximum de 1.3000.
Suivez la dynamique Grabagun Digital Holdings Inc.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action PEW-WT aujourd'hui ?
L'action Grabagun Digital Holdings Inc. est cotée à 1.1400 aujourd'hui. Elle se négocie dans -15.56%, a clôturé hier à 1.3500 et son volume d'échange a atteint 50. Le graphique en temps réel du cours de PEW-WT présente ces mises à jour.
L'action Grabagun Digital Holdings Inc. verse-t-elle des dividendes ?
Grabagun Digital Holdings Inc. est actuellement valorisé à 1.1400. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -84.78% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de PEW-WT.
Comment acheter des actions PEW-WT ?
Vous pouvez acheter des actions Grabagun Digital Holdings Inc. au cours actuel de 1.1400. Les ordres sont généralement placés à proximité de 1.1400 ou de 1.1430, le 50 et le -11.63% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de PEW-WT sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action PEW-WT ?
Investir dans Grabagun Digital Holdings Inc. implique de prendre en compte la fourchette annuelle 1.0500 - 7.4900 et le prix actuel 1.1400. Beaucoup comparent -21.92% et -84.78% avant de passer des ordres à 1.1400 ou 1.1430. Consultez le graphique du cours de PEW-WT en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Grabagun Digital Holdings Inc. ?
Le cours le plus élevé de Grabagun Digital Holdings Inc. l'année dernière était 7.4900. Au cours de 1.0500 - 7.4900, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 1.3500 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Grabagun Digital Holdings Inc. sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Grabagun Digital Holdings Inc. ?
Le cours le plus bas de Grabagun Digital Holdings Inc. (PEW-WT) sur l'année a été 1.0500. Sa comparaison avec 1.1400 et 1.0500 - 7.4900 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de PEW-WT sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action PEW-WT a-t-elle été divisée ?
Grabagun Digital Holdings Inc. a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 1.3500 et -84.78% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 1.3500
- Ouverture
- 1.2900
- Bid
- 1.1400
- Ask
- 1.1430
- Plus Bas
- 1.0500
- Plus Haut
- 1.3000
- Volume
- 50
- Changement quotidien
- -15.56%
- Changement Mensuel
- -21.92%
- Changement à 6 Mois
- -84.78%
- Changement Annuel
- -84.78%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4