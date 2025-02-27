Moedas / OPY
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
OPY: Oppenheimer Holdings Inc Class A (DE)
78.94 USD 1.06 (1.36%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do OPY para hoje mudou para 1.36%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 78.70 e o mais alto foi 79.82.
Veja a dinâmica do par de moedas Oppenheimer Holdings Inc Class A (DE). As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
OPY Notícias
- Oppenheimer names Jon Hudson to co-lead healthcare services banking
- Oppenheimer Holdings director sells $443,199 in stock
- Oppenheimer director sells shares worth $189,319
- Coinbase Stock (COIN) Is Downgraded on Fears Crypto Investors Have Moved to the Sidelines - TipRanks.com
- Still Holding On To Oppenheimer Holdings, As Markets Have Been In Its Favor (NYSE:OPY)
- Five-Star Rated Analyst Pounds the Table on AppLovin (APP) Stock After Short Seller Reports - TipRanks.com
Faixa diária
78.70 79.82
Faixa anual
47.39 79.82
- Fechamento anterior
- 77.88
- Open
- 78.70
- Bid
- 78.94
- Ask
- 79.24
- Low
- 78.70
- High
- 79.82
- Volume
- 12
- Mudança diária
- 1.36%
- Mudança mensal
- 9.44%
- Mudança de 6 meses
- 33.89%
- Mudança anual
- 57.56%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh