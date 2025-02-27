クォートセクション
通貨 / OPY
OPY: Oppenheimer Holdings Inc Class A (DE)

79.85 USD 1.97 (2.53%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

OPYの今日の為替レートは、2.53%変化しました。日中、通貨は1あたり78.02の安値と79.99の高値で取引されました。

Oppenheimer Holdings Inc Class A (DE)ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
78.02 79.99
1年のレンジ
47.39 79.99
以前の終値
77.88
始値
78.70
買値
79.85
買値
80.15
安値
78.02
高値
79.99
出来高
123
1日の変化
2.53%
1ヶ月の変化
10.70%
6ヶ月の変化
35.43%
1年の変化
59.38%
