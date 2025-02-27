通貨 / OPY
OPY: Oppenheimer Holdings Inc Class A (DE)
79.85 USD 1.97 (2.53%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
OPYの今日の為替レートは、2.53%変化しました。日中、通貨は1あたり78.02の安値と79.99の高値で取引されました。
Oppenheimer Holdings Inc Class A (DE)ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
OPY News
- Oppenheimer names Jon Hudson to co-lead healthcare services banking
- Oppenheimer Holdings director sells $443,199 in stock
- Oppenheimer director sells shares worth $189,319
- Coinbase Stock (COIN) Is Downgraded on Fears Crypto Investors Have Moved to the Sidelines - TipRanks.com
- Still Holding On To Oppenheimer Holdings, As Markets Have Been In Its Favor (NYSE:OPY)
- Five-Star Rated Analyst Pounds the Table on AppLovin (APP) Stock After Short Seller Reports - TipRanks.com
1日のレンジ
78.02 79.99
1年のレンジ
47.39 79.99
- 以前の終値
- 77.88
- 始値
- 78.70
- 買値
- 79.85
- 買値
- 80.15
- 安値
- 78.02
- 高値
- 79.99
- 出来高
- 123
- 1日の変化
- 2.53%
- 1ヶ月の変化
- 10.70%
- 6ヶ月の変化
- 35.43%
- 1年の変化
- 59.38%
