OPY: Oppenheimer Holdings Inc Class A (DE)
79.85 USD 1.97 (2.53%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von OPY hat sich für heute um 2.53% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 78.02 bis zu einem Hoch von 79.99 gehandelt.
Verfolgen Sie die Oppenheimer Holdings Inc Class A (DE)-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
OPY News
- Oppenheimer names Jon Hudson to co-lead healthcare services banking
- Oppenheimer Holdings director sells $443,199 in stock
- Oppenheimer director sells shares worth $189,319
- Coinbase Stock (COIN) Is Downgraded on Fears Crypto Investors Have Moved to the Sidelines - TipRanks.com
- Still Holding On To Oppenheimer Holdings, As Markets Have Been In Its Favor (NYSE:OPY)
- Five-Star Rated Analyst Pounds the Table on AppLovin (APP) Stock After Short Seller Reports - TipRanks.com
Tagesspanne
78.02 79.99
Jahresspanne
47.39 79.99
- Vorheriger Schlusskurs
- 77.88
- Eröffnung
- 78.70
- Bid
- 79.85
- Ask
- 80.15
- Tief
- 78.02
- Hoch
- 79.99
- Volumen
- 123
- Tagesänderung
- 2.53%
- Monatsänderung
- 10.70%
- 6-Monatsänderung
- 35.43%
- Jahresänderung
- 59.38%
