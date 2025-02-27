KurseKategorien
OPY: Oppenheimer Holdings Inc Class A (DE)

79.85 USD 1.97 (2.53%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von OPY hat sich für heute um 2.53% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 78.02 bis zu einem Hoch von 79.99 gehandelt.

Verfolgen Sie die Oppenheimer Holdings Inc Class A (DE)-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
78.02 79.99
Jahresspanne
47.39 79.99
Vorheriger Schlusskurs
77.88
Eröffnung
78.70
Bid
79.85
Ask
80.15
Tief
78.02
Hoch
79.99
Volumen
123
Tagesänderung
2.53%
Monatsänderung
10.70%
6-Monatsänderung
35.43%
Jahresänderung
59.38%
