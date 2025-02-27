КотировкиРазделы
OPY: Oppenheimer Holdings Inc Class A (DE)

77.27 USD 1.56 (1.98%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс OPY за сегодня изменился на -1.98%. При этом минимальная цена на торгах достигала 76.64, а максимальная — 78.29.

Следите за динамикой Oppenheimer Holdings Inc Class A (DE). Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Дневной диапазон
76.64 78.29
Годовой диапазон
47.39 79.31
Предыдущее закрытие
78.83
Open
77.66
Bid
77.27
Ask
77.57
Low
76.64
High
78.29
Объем
71
Дневное изменение
-1.98%
Месячное изменение
7.13%
6-месячное изменение
31.05%
Годовое изменение
54.23%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.