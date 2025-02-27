Валюты / OPY
OPY: Oppenheimer Holdings Inc Class A (DE)
77.27 USD 1.56 (1.98%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс OPY за сегодня изменился на -1.98%. При этом минимальная цена на торгах достигала 76.64, а максимальная — 78.29.
Следите за динамикой Oppenheimer Holdings Inc Class A (DE). Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости OPY
- Oppenheimer names Jon Hudson to co-lead healthcare services banking
- Oppenheimer Holdings director sells $443,199 in stock
- Oppenheimer director sells shares worth $189,319
- Coinbase Stock (COIN) Is Downgraded on Fears Crypto Investors Have Moved to the Sidelines - TipRanks.com
- Still Holding On To Oppenheimer Holdings, As Markets Have Been In Its Favor (NYSE:OPY)
- Five-Star Rated Analyst Pounds the Table on AppLovin (APP) Stock After Short Seller Reports - TipRanks.com
Дневной диапазон
76.64 78.29
Годовой диапазон
47.39 79.31
- Предыдущее закрытие
- 78.83
- Open
- 77.66
- Bid
- 77.27
- Ask
- 77.57
- Low
- 76.64
- High
- 78.29
- Объем
- 71
- Дневное изменение
- -1.98%
- Месячное изменение
- 7.13%
- 6-месячное изменение
- 31.05%
- Годовое изменение
- 54.23%
