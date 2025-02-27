货币 / OPY
OPY: Oppenheimer Holdings Inc Class A (DE)
77.44 USD 0.17 (0.22%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日OPY汇率已更改0.22%。当日，交易品种以低点76.90和高点78.01进行交易。
关注Oppenheimer Holdings Inc Class A (DE)动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
OPY新闻
- Oppenheimer names Jon Hudson to co-lead healthcare services banking
- Oppenheimer Holdings director sells $443,199 in stock
- Oppenheimer director sells shares worth $189,319
- Coinbase Stock (COIN) Is Downgraded on Fears Crypto Investors Have Moved to the Sidelines - TipRanks.com
- Still Holding On To Oppenheimer Holdings, As Markets Have Been In Its Favor (NYSE:OPY)
- Five-Star Rated Analyst Pounds the Table on AppLovin (APP) Stock After Short Seller Reports - TipRanks.com
日范围
76.90 78.01
年范围
47.39 79.31
- 前一天收盘价
- 77.27
- 开盘价
- 77.99
- 卖价
- 77.44
- 买价
- 77.74
- 最低价
- 76.90
- 最高价
- 78.01
- 交易量
- 38
- 日变化
- 0.22%
- 月变化
- 7.36%
- 6个月变化
- 31.34%
- 年变化
- 54.57%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值