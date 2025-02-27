Valute / OPY
OPY: Oppenheimer Holdings Inc Class A (DE)
78.30 USD 1.55 (1.94%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio OPY ha avuto una variazione del -1.94% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 78.30 e ad un massimo di 79.37.
Segui le dinamiche di Oppenheimer Holdings Inc Class A (DE). Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
OPY News
Intervallo Giornaliero
78.30 79.37
Intervallo Annuale
47.39 79.99
- Chiusura Precedente
- 79.85
- Apertura
- 78.75
- Bid
- 78.30
- Ask
- 78.60
- Minimo
- 78.30
- Massimo
- 79.37
- Volume
- 85
- Variazione giornaliera
- -1.94%
- Variazione Mensile
- 8.55%
- Variazione Semestrale
- 32.80%
- Variazione Annuale
- 56.29%
20 settembre, sabato