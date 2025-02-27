QuotazioniSezioni
Valute / OPY
Tornare a Azioni

OPY: Oppenheimer Holdings Inc Class A (DE)

78.30 USD 1.55 (1.94%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio OPY ha avuto una variazione del -1.94% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 78.30 e ad un massimo di 79.37.

Segui le dinamiche di Oppenheimer Holdings Inc Class A (DE). Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

OPY News

Intervallo Giornaliero
78.30 79.37
Intervallo Annuale
47.39 79.99
Chiusura Precedente
79.85
Apertura
78.75
Bid
78.30
Ask
78.60
Minimo
78.30
Massimo
79.37
Volume
85
Variazione giornaliera
-1.94%
Variazione Mensile
8.55%
Variazione Semestrale
32.80%
Variazione Annuale
56.29%
20 settembre, sabato