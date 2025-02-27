CotationsSections
OPY: Oppenheimer Holdings Inc Class A (DE)

78.30 USD 1.55 (1.94%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de OPY a changé de -1.94% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 78.30 et à un maximum de 79.37.

Suivez la dynamique Oppenheimer Holdings Inc Class A (DE). Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
78.30 79.37
Range Annuel
47.39 79.99
Clôture Précédente
79.85
Ouverture
78.75
Bid
78.30
Ask
78.60
Plus Bas
78.30
Plus Haut
79.37
Volume
85
Changement quotidien
-1.94%
Changement Mensuel
8.55%
Changement à 6 Mois
32.80%
Changement Annuel
56.29%
