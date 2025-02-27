통화 / OPY
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
OPY: Oppenheimer Holdings Inc Class A (DE)
78.30 USD 1.55 (1.94%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
OPY 환율이 오늘 -1.94%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 78.30이고 고가는 79.37이었습니다.
Oppenheimer Holdings Inc Class A (DE) 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
OPY News
- GAP, ELF, OPY: Small-Cap Stocks Hit Record Highs - TipRanks.com
- Oppenheimer names Jon Hudson to co-lead healthcare services banking
- Oppenheimer Holdings director sells $443,199 in stock
- Oppenheimer director sells shares worth $189,319
- Coinbase Stock (COIN) Is Downgraded on Fears Crypto Investors Have Moved to the Sidelines - TipRanks.com
- Still Holding On To Oppenheimer Holdings, As Markets Have Been In Its Favor (NYSE:OPY)
- Five-Star Rated Analyst Pounds the Table on AppLovin (APP) Stock After Short Seller Reports - TipRanks.com
일일 변동 비율
78.30 79.37
년간 변동
47.39 79.99
- 이전 종가
- 79.85
- 시가
- 78.75
- Bid
- 78.30
- Ask
- 78.60
- 저가
- 78.30
- 고가
- 79.37
- 볼륨
- 85
- 일일 변동
- -1.94%
- 월 변동
- 8.55%
- 6개월 변동
- 32.80%
- 년간 변동율
- 56.29%
20 9월, 토요일