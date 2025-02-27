Divisas / OPY
OPY: Oppenheimer Holdings Inc Class A (DE)
77.88 USD 0.61 (0.79%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de OPY de hoy ha cambiado un 0.79%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 76.90, mientras que el máximo ha alcanzado 79.03.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Oppenheimer Holdings Inc Class A (DE). El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Rango diario
76.90 79.03
Rango anual
47.39 79.31
- Cierres anteriores
- 77.27
- Open
- 77.99
- Bid
- 77.88
- Ask
- 78.18
- Low
- 76.90
- High
- 79.03
- Volumen
- 121
- Cambio diario
- 0.79%
- Cambio mensual
- 7.97%
- Cambio a 6 meses
- 32.09%
- Cambio anual
- 55.45%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B