OPFI-WT: OppFi Inc Warrants
A taxa do OPFI-WT para hoje mudou para -3.66%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 2.6300 e o mais alto foi 2.6740.
Veja a dinâmica do par de moedas OppFi Inc Warrants. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de OPFI-WT hoje?
Hoje OppFi Inc Warrants (OPFI-WT) está avaliado em 2.6300. O instrumento é negociado dentro de -3.66%, o fechamento de ontem foi 2.7300, e o volume de negociação atingiu 6. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de OPFI-WT em tempo real.
As ações de OppFi Inc Warrants pagam dividendos?
Atualmente OppFi Inc Warrants está avaliado em 2.6300. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 1043.48% e USD. Monitore os movimentos de OPFI-WT no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de OPFI-WT?
Você pode comprar ações de OppFi Inc Warrants (OPFI-WT) pelo preço atual 2.6300. Ordens geralmente são executadas perto de 2.6300 ou 2.6330, enquanto 6 e -1.65% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de OPFI-WT no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de OPFI-WT?
Investir em OppFi Inc Warrants envolve considerar a faixa anual 0.1330 - 6.5800 e o preço atual 2.6300. Muitos comparam 41.78% e 28.92% antes de enviar ordens em 2.6300 ou 2.6330. Estude as mudanças diárias de preço de OPFI-WT no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Oppfi Inc.?
O maior preço de Oppfi Inc. (OPFI-WT) no último ano foi 6.5800. As ações oscilaram bastante dentro de 0.1330 - 6.5800, e a comparação com 2.7300 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de OppFi Inc Warrants no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Oppfi Inc.?
O menor preço de Oppfi Inc. (OPFI-WT) no ano foi 0.1330. A comparação com o preço atual 2.6300 e 0.1330 - 6.5800 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de OPFI-WT em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de OPFI-WT?
No passado OppFi Inc Warrants passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 2.7300 e 1043.48% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 2.7300
- Open
- 2.6740
- Bid
- 2.6300
- Ask
- 2.6330
- Low
- 2.6300
- High
- 2.6740
- Volume
- 6
- Mudança diária
- -3.66%
- Mudança mensal
- 41.78%
- Mudança de 6 meses
- 28.92%
- Mudança anual
- 1043.48%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4