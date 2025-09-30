CotaçõesSeções
Moedas / OPFI-WT
OPFI-WT: OppFi Inc Warrants

2.6300 USD 0.1000 (3.66%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do OPFI-WT para hoje mudou para -3.66%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 2.6300 e o mais alto foi 2.6740.

Veja a dinâmica do par de moedas OppFi Inc Warrants. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de OPFI-WT hoje?

Hoje OppFi Inc Warrants (OPFI-WT) está avaliado em 2.6300. O instrumento é negociado dentro de -3.66%, o fechamento de ontem foi 2.7300, e o volume de negociação atingiu 6. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de OPFI-WT em tempo real.

As ações de OppFi Inc Warrants pagam dividendos?

Atualmente OppFi Inc Warrants está avaliado em 2.6300. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 1043.48% e USD. Monitore os movimentos de OPFI-WT no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de OPFI-WT?

Você pode comprar ações de OppFi Inc Warrants (OPFI-WT) pelo preço atual 2.6300. Ordens geralmente são executadas perto de 2.6300 ou 2.6330, enquanto 6 e -1.65% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de OPFI-WT no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de OPFI-WT?

Investir em OppFi Inc Warrants envolve considerar a faixa anual 0.1330 - 6.5800 e o preço atual 2.6300. Muitos comparam 41.78% e 28.92% antes de enviar ordens em 2.6300 ou 2.6330. Estude as mudanças diárias de preço de OPFI-WT no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações Oppfi Inc.?

O maior preço de Oppfi Inc. (OPFI-WT) no último ano foi 6.5800. As ações oscilaram bastante dentro de 0.1330 - 6.5800, e a comparação com 2.7300 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de OppFi Inc Warrants no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações Oppfi Inc.?

O menor preço de Oppfi Inc. (OPFI-WT) no ano foi 0.1330. A comparação com o preço atual 2.6300 e 0.1330 - 6.5800 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de OPFI-WT em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de OPFI-WT?

No passado OppFi Inc Warrants passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 2.7300 e 1043.48% após os eventos corporativos.

Faixa diária
2.6300 2.6740
Faixa anual
0.1330 6.5800
Fechamento anterior
2.7300
Open
2.6740
Bid
2.6300
Ask
2.6330
Low
2.6300
High
2.6740
Volume
6
Mudança diária
-3.66%
Mudança mensal
41.78%
Mudança de 6 meses
28.92%
Mudança anual
1043.48%
