OPFI-WT: OppFi Inc Warrants

2.6550 USD 0.0750 (2.75%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс OPFI-WT за сегодня изменился на -2.75%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.6550, а максимальная — 2.6740.

Следите за динамикой OppFi Inc Warrants. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций OPFI-WT сегодня?

OppFi Inc Warrants (OPFI-WT) сегодня оценивается на уровне 2.6550. Инструмент торгуется в пределах -2.75%, вчерашнее закрытие составило 2.7300, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике OPFI-WT в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям OppFi Inc Warrants?

OppFi Inc Warrants в настоящее время оценивается в 2.6550. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1054.35% и USD. Отслеживайте движения OPFI-WT на графике в реальном времени.

Как купить акции OPFI-WT?

Вы можете купить акции OppFi Inc Warrants (OPFI-WT) по текущей цене 2.6550. Ордера обычно размещаются около 2.6550 или 2.6580, тогда как 2 и -0.71% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения OPFI-WT на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции OPFI-WT?

Инвестирование в OppFi Inc Warrants предполагает учет годового диапазона 0.1330 - 6.5800 и текущей цены 2.6550. Многие сравнивают 43.13% и 30.15% перед размещением ордеров на 2.6550 или 2.6580. Изучайте ежедневные изменения цены OPFI-WT на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Oppfi Inc.?

Самая высокая цена Oppfi Inc. (OPFI-WT) за последний год составила 6.5800. Акции заметно колебались в пределах 0.1330 - 6.5800, сравнение с 2.7300 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику OppFi Inc Warrants на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Oppfi Inc.?

Самая низкая цена Oppfi Inc. (OPFI-WT) за год составила 0.1330. Сравнение с текущими 2.6550 и 0.1330 - 6.5800 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения OPFI-WT во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций OPFI-WT?

В прошлом OppFi Inc Warrants проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 2.7300 и 1054.35% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
2.6550 2.6740
Годовой диапазон
0.1330 6.5800
Предыдущее закрытие
2.7300
Open
2.6740
Bid
2.6550
Ask
2.6580
Low
2.6550
High
2.6740
Объем
2
Дневное изменение
-2.75%
Месячное изменение
43.13%
6-месячное изменение
30.15%
Годовое изменение
1054.35%
