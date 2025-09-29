- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
OPFI-WT: OppFi Inc Warrants
Курс OPFI-WT за сегодня изменился на -2.75%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.6550, а максимальная — 2.6740.
Следите за динамикой OppFi Inc Warrants. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций OPFI-WT сегодня?
OppFi Inc Warrants (OPFI-WT) сегодня оценивается на уровне 2.6550. Инструмент торгуется в пределах -2.75%, вчерашнее закрытие составило 2.7300, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике OPFI-WT в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям OppFi Inc Warrants?
OppFi Inc Warrants в настоящее время оценивается в 2.6550. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1054.35% и USD. Отслеживайте движения OPFI-WT на графике в реальном времени.
Как купить акции OPFI-WT?
Вы можете купить акции OppFi Inc Warrants (OPFI-WT) по текущей цене 2.6550. Ордера обычно размещаются около 2.6550 или 2.6580, тогда как 2 и -0.71% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения OPFI-WT на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции OPFI-WT?
Инвестирование в OppFi Inc Warrants предполагает учет годового диапазона 0.1330 - 6.5800 и текущей цены 2.6550. Многие сравнивают 43.13% и 30.15% перед размещением ордеров на 2.6550 или 2.6580. Изучайте ежедневные изменения цены OPFI-WT на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Oppfi Inc.?
Самая высокая цена Oppfi Inc. (OPFI-WT) за последний год составила 6.5800. Акции заметно колебались в пределах 0.1330 - 6.5800, сравнение с 2.7300 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику OppFi Inc Warrants на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Oppfi Inc.?
Самая низкая цена Oppfi Inc. (OPFI-WT) за год составила 0.1330. Сравнение с текущими 2.6550 и 0.1330 - 6.5800 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения OPFI-WT во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций OPFI-WT?
В прошлом OppFi Inc Warrants проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 2.7300 и 1054.35% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 2.7300
- Open
- 2.6740
- Bid
- 2.6550
- Ask
- 2.6580
- Low
- 2.6550
- High
- 2.6740
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- -2.75%
- Месячное изменение
- 43.13%
- 6-месячное изменение
- 30.15%
- Годовое изменение
- 1054.35%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%