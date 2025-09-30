KurseKategorien
OPFI-WT: OppFi Inc Warrants

2.6300 USD 0.1000 (3.66%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von OPFI-WT hat sich für heute um -3.66% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.6300 bis zu einem Hoch von 2.6740 gehandelt.

Verfolgen Sie die OppFi Inc Warrants-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von OPFI-WT heute?

Die Aktie von OppFi Inc Warrants (OPFI-WT) notiert heute bei 2.6300. Sie wird innerhalb einer Spanne von -3.66% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 2.7300 und das Handelsvolumen erreichte 6. Das Live-Chart von OPFI-WT zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie OPFI-WT Dividenden?

OppFi Inc Warrants wird derzeit mit 2.6300 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 1043.48% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von OPFI-WT zu verfolgen.

Wie kaufe ich OPFI-WT-Aktien?

Sie können Aktien von OppFi Inc Warrants (OPFI-WT) zum aktuellen Kurs von 2.6300 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 2.6300 oder 2.6330 platziert, während 6 und -1.65% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von OPFI-WT auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in OPFI-WT-Aktien?

Bei einer Investition in OppFi Inc Warrants müssen die jährliche Spanne 0.1330 - 6.5800 und der aktuelle Kurs 2.6300 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 41.78% und 28.92%, bevor sie Orders zu 2.6300 oder 2.6330 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von OPFI-WT.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Oppfi Inc.?

Der höchste Kurs von Oppfi Inc. (OPFI-WT) im vergangenen Jahr lag bei 6.5800. Innerhalb von 0.1330 - 6.5800 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 2.7300 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von OppFi Inc Warrants mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Oppfi Inc.?

Der niedrigste Kurs von Oppfi Inc. (OPFI-WT) im Laufe des Jahres betrug 0.1330. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 2.6300 und der Spanne 0.1330 - 6.5800 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von OPFI-WT live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von OPFI-WT statt?

OppFi Inc Warrants hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 2.7300 und 1043.48% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
2.6300 2.6740
Jahresspanne
0.1330 6.5800
Vorheriger Schlusskurs
2.7300
Eröffnung
2.6740
Bid
2.6300
Ask
2.6330
Tief
2.6300
Hoch
2.6740
Volumen
6
Tagesänderung
-3.66%
Monatsänderung
41.78%
6-Monatsänderung
28.92%
Jahresänderung
1043.48%
