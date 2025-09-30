- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
OPFI-WT: OppFi Inc Warrants
Der Wechselkurs von OPFI-WT hat sich für heute um -3.66% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.6300 bis zu einem Hoch von 2.6740 gehandelt.
Verfolgen Sie die OppFi Inc Warrants-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von OPFI-WT heute?
Die Aktie von OppFi Inc Warrants (OPFI-WT) notiert heute bei 2.6300. Sie wird innerhalb einer Spanne von -3.66% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 2.7300 und das Handelsvolumen erreichte 6. Das Live-Chart von OPFI-WT zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie OPFI-WT Dividenden?
OppFi Inc Warrants wird derzeit mit 2.6300 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 1043.48% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von OPFI-WT zu verfolgen.
Wie kaufe ich OPFI-WT-Aktien?
Sie können Aktien von OppFi Inc Warrants (OPFI-WT) zum aktuellen Kurs von 2.6300 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 2.6300 oder 2.6330 platziert, während 6 und -1.65% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von OPFI-WT auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in OPFI-WT-Aktien?
Bei einer Investition in OppFi Inc Warrants müssen die jährliche Spanne 0.1330 - 6.5800 und der aktuelle Kurs 2.6300 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 41.78% und 28.92%, bevor sie Orders zu 2.6300 oder 2.6330 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von OPFI-WT.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Oppfi Inc.?
Der höchste Kurs von Oppfi Inc. (OPFI-WT) im vergangenen Jahr lag bei 6.5800. Innerhalb von 0.1330 - 6.5800 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 2.7300 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von OppFi Inc Warrants mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Oppfi Inc.?
Der niedrigste Kurs von Oppfi Inc. (OPFI-WT) im Laufe des Jahres betrug 0.1330. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 2.6300 und der Spanne 0.1330 - 6.5800 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von OPFI-WT live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von OPFI-WT statt?
OppFi Inc Warrants hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 2.7300 und 1043.48% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.7300
- Eröffnung
- 2.6740
- Bid
- 2.6300
- Ask
- 2.6330
- Tief
- 2.6300
- Hoch
- 2.6740
- Volumen
- 6
- Tagesänderung
- -3.66%
- Monatsänderung
- 41.78%
- 6-Monatsänderung
- 28.92%
- Jahresänderung
- 1043.48%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4