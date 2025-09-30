QuotazioniSezioni
Valute / OPFI-WT
OPFI-WT: OppFi Inc Warrants

2.6300 USD 0.1000 (3.66%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio OPFI-WT ha avuto una variazione del -3.66% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.6300 e ad un massimo di 2.6740.

Segui le dinamiche di OppFi Inc Warrants. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni OPFI-WT oggi?

Oggi le azioni OppFi Inc Warrants sono prezzate a 2.6300. Viene scambiato all'interno di -3.66%, la chiusura di ieri è stata 2.7300 e il volume degli scambi ha raggiunto 6. Il grafico dei prezzi in tempo reale di OPFI-WT mostra questi aggiornamenti.

Le azioni OppFi Inc Warrants pagano dividendi?

OppFi Inc Warrants è attualmente valutato a 2.6300. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 1043.48% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di OPFI-WT.

Come acquistare azioni OPFI-WT?

Puoi acquistare azioni OppFi Inc Warrants al prezzo attuale di 2.6300. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 2.6300 o 2.6330, mentre 6 e -1.65% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di OPFI-WT sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni OPFI-WT?

Investire in OppFi Inc Warrants implica considerare l'intervallo annuale 0.1330 - 6.5800 e il prezzo attuale 2.6300. Molti confrontano 41.78% e 28.92% prima di effettuare ordini su 2.6300 o 2.6330. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di OPFI-WT con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Oppfi Inc.?

Il prezzo massimo di Oppfi Inc. nell'ultimo anno è stato 6.5800. All'interno di 0.1330 - 6.5800, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 2.7300 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di OppFi Inc Warrants utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Oppfi Inc.?

Il prezzo più basso di Oppfi Inc. (OPFI-WT) nel corso dell'anno è stato 0.1330. Confrontandolo con gli attuali 2.6300 e 0.1330 - 6.5800 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda OPFI-WT muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di OPFI-WT?

OppFi Inc Warrants ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 2.7300 e 1043.48%.

Intervallo Giornaliero
2.6300 2.6740
Intervallo Annuale
0.1330 6.5800
Chiusura Precedente
2.7300
Apertura
2.6740
Bid
2.6300
Ask
2.6330
Minimo
2.6300
Massimo
2.6740
Volume
6
Variazione giornaliera
-3.66%
Variazione Mensile
41.78%
Variazione Semestrale
28.92%
Variazione Annuale
1043.48%
