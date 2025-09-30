- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
OPFI-WT: OppFi Inc Warrants
Il tasso di cambio OPFI-WT ha avuto una variazione del -3.66% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.6300 e ad un massimo di 2.6740.
Segui le dinamiche di OppFi Inc Warrants. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni OPFI-WT oggi?
Oggi le azioni OppFi Inc Warrants sono prezzate a 2.6300. Viene scambiato all'interno di -3.66%, la chiusura di ieri è stata 2.7300 e il volume degli scambi ha raggiunto 6. Il grafico dei prezzi in tempo reale di OPFI-WT mostra questi aggiornamenti.
Le azioni OppFi Inc Warrants pagano dividendi?
OppFi Inc Warrants è attualmente valutato a 2.6300. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 1043.48% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di OPFI-WT.
Come acquistare azioni OPFI-WT?
Puoi acquistare azioni OppFi Inc Warrants al prezzo attuale di 2.6300. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 2.6300 o 2.6330, mentre 6 e -1.65% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di OPFI-WT sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni OPFI-WT?
Investire in OppFi Inc Warrants implica considerare l'intervallo annuale 0.1330 - 6.5800 e il prezzo attuale 2.6300. Molti confrontano 41.78% e 28.92% prima di effettuare ordini su 2.6300 o 2.6330. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di OPFI-WT con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Oppfi Inc.?
Il prezzo massimo di Oppfi Inc. nell'ultimo anno è stato 6.5800. All'interno di 0.1330 - 6.5800, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 2.7300 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di OppFi Inc Warrants utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Oppfi Inc.?
Il prezzo più basso di Oppfi Inc. (OPFI-WT) nel corso dell'anno è stato 0.1330. Confrontandolo con gli attuali 2.6300 e 0.1330 - 6.5800 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda OPFI-WT muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di OPFI-WT?
OppFi Inc Warrants ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 2.7300 e 1043.48%.
- Chiusura Precedente
- 2.7300
- Apertura
- 2.6740
- Bid
- 2.6300
- Ask
- 2.6330
- Minimo
- 2.6300
- Massimo
- 2.6740
- Volume
- 6
- Variazione giornaliera
- -3.66%
- Variazione Mensile
- 41.78%
- Variazione Semestrale
- 28.92%
- Variazione Annuale
- 1043.48%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4