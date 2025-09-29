报价部分
货币 / OPFI-WT
回到股票

OPFI-WT: OppFi Inc Warrants

2.6300 USD 0.1000 (3.66%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日OPFI-WT汇率已更改-3.66%。当日，交易品种以低点2.6300和高点2.6740进行交易。

关注OppFi Inc Warrants动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

OPFI-WT股票今天的价格是多少？

OppFi Inc Warrants股票今天的定价为2.6300。它在-3.66%范围内交易，昨天的收盘价为2.7300，交易量达到6。OPFI-WT的实时价格图表显示了这些更新。

OppFi Inc Warrants股票是否支付股息？

OppFi Inc Warrants目前的价值为2.6300。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1043.48%和USD。实时查看图表以跟踪OPFI-WT走势。

如何购买OPFI-WT股票？

您可以以2.6300的当前价格购买OppFi Inc Warrants股票。订单通常设置在2.6300或2.6330附近，而6和-1.65%显示市场活动。立即关注OPFI-WT的实时图表更新。

如何投资OPFI-WT股票？

投资OppFi Inc Warrants需要考虑年度范围0.1330 - 6.5800和当前价格2.6300。许多人在以2.6300或2.6330下订单之前，会比较41.78%和。实时查看OPFI-WT价格图表，了解每日变化。

Oppfi Inc.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Oppfi Inc.的最高价格是6.5800。在0.1330 - 6.5800内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪OppFi Inc Warrants的绩效。

Oppfi Inc.股票的最低价格是多少？

Oppfi Inc.（OPFI-WT）的最低价格为0.1330。将其与当前的2.6300和0.1330 - 6.5800进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看OPFI-WT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

OPFI-WT股票是什么时候拆分的？

OppFi Inc Warrants历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、2.7300和1043.48%中可见。

日范围
2.6300 2.6740
年范围
0.1330 6.5800
前一天收盘价
2.7300
开盘价
2.6740
卖价
2.6300
买价
2.6330
最低价
2.6300
最高价
2.6740
交易量
6
日变化
-3.66%
月变化
41.78%
6个月变化
28.92%
年变化
1043.48%
29 九月, 星期一
11:30
USD
美联储理事Waller讲话
实际值
预测值
前值
14:00
USD
成屋销售指数月率 m/m
实际值
4.0%
预测值
2.0%
前值
-0.3%
17:30
USD
FOMC成员Williams讲话
实际值
预测值
前值