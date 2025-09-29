OPFI-WT股票今天的价格是多少？ OppFi Inc Warrants股票今天的定价为2.6300。它在-3.66%范围内交易，昨天的收盘价为2.7300，交易量达到6。OPFI-WT的实时价格图表显示了这些更新。

OppFi Inc Warrants股票是否支付股息？ OppFi Inc Warrants目前的价值为2.6300。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1043.48%和USD。实时查看图表以跟踪OPFI-WT走势。

如何购买OPFI-WT股票？ 您可以以2.6300的当前价格购买OppFi Inc Warrants股票。订单通常设置在2.6300或2.6330附近，而6和-1.65%显示市场活动。立即关注OPFI-WT的实时图表更新。

如何投资OPFI-WT股票？ 投资OppFi Inc Warrants需要考虑年度范围0.1330 - 6.5800和当前价格2.6300。许多人在以2.6300或2.6330下订单之前，会比较41.78%和。实时查看OPFI-WT价格图表，了解每日变化。

Oppfi Inc.股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Oppfi Inc.的最高价格是6.5800。在0.1330 - 6.5800内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪OppFi Inc Warrants的绩效。

Oppfi Inc.股票的最低价格是多少？ Oppfi Inc.（OPFI-WT）的最低价格为0.1330。将其与当前的2.6300和0.1330 - 6.5800进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看OPFI-WT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。