通貨 / OPFI-WT
OPFI-WT: OppFi Inc Warrants

2.6300 USD 0.1000 (3.66%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

OPFI-WTの今日の為替レートは、-3.66%変化しました。日中、通貨は1あたり2.6300の安値と2.6740の高値で取引されました。

OppFi Inc Warrantsダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
2.6300 2.6740
1年のレンジ
0.1330 6.5800
以前の終値
2.7300
始値
2.6740
買値
2.6300
買値
2.6330
安値
2.6300
高値
2.6740
出来高
6
1日の変化
-3.66%
1ヶ月の変化
41.78%
6ヶ月の変化
28.92%
1年の変化
1043.48%
29 9月, 月曜日
11:30
USD
FRB Walle理事発言
実際
期待
14:00
USD
住宅販売契約指数前月比
実際
4.0%
期待
2.0%
-0.3%
17:30
USD
FOMCメンバーWilliams氏の発言
実際
期待