OPFI-WT: OppFi Inc Warrants
Le taux de change de OPFI-WT a changé de -3.66% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 2.6300 et à un maximum de 2.6740.
Suivez la dynamique OppFi Inc Warrants. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action OPFI-WT aujourd'hui ?
L'action OppFi Inc Warrants est cotée à 2.6300 aujourd'hui. Elle se négocie dans -3.66%, a clôturé hier à 2.7300 et son volume d'échange a atteint 6. Le graphique en temps réel du cours de OPFI-WT présente ces mises à jour.
L'action OppFi Inc Warrants verse-t-elle des dividendes ?
OppFi Inc Warrants est actuellement valorisé à 2.6300. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 1043.48% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de OPFI-WT.
Comment acheter des actions OPFI-WT ?
Vous pouvez acheter des actions OppFi Inc Warrants au cours actuel de 2.6300. Les ordres sont généralement placés à proximité de 2.6300 ou de 2.6330, le 6 et le -1.65% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de OPFI-WT sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action OPFI-WT ?
Investir dans OppFi Inc Warrants implique de prendre en compte la fourchette annuelle 0.1330 - 6.5800 et le prix actuel 2.6300. Beaucoup comparent 41.78% et 28.92% avant de passer des ordres à 2.6300 ou 2.6330. Consultez le graphique du cours de OPFI-WT en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Oppfi Inc. ?
Le cours le plus élevé de Oppfi Inc. l'année dernière était 6.5800. Au cours de 0.1330 - 6.5800, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 2.7300 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de OppFi Inc Warrants sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Oppfi Inc. ?
Le cours le plus bas de Oppfi Inc. (OPFI-WT) sur l'année a été 0.1330. Sa comparaison avec 2.6300 et 0.1330 - 6.5800 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de OPFI-WT sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action OPFI-WT a-t-elle été divisée ?
OppFi Inc Warrants a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 2.7300 et 1043.48% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 2.7300
- Ouverture
- 2.6740
- Bid
- 2.6300
- Ask
- 2.6330
- Plus Bas
- 2.6300
- Plus Haut
- 2.6740
- Volume
- 6
- Changement quotidien
- -3.66%
- Changement Mensuel
- 41.78%
- Changement à 6 Mois
- 28.92%
- Changement Annuel
- 1043.48%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4