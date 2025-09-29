- Panorámica
OPFI-WT: OppFi Inc Warrants
El tipo de cambio de OPFI-WT de hoy ha cambiado un -3.66%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 2.6300, mientras que el máximo ha alcanzado 2.6740.
Siga la dinámica de la pareja de divisas OppFi Inc Warrants. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de OPFI-WT hoy?
OppFi Inc Warrants (OPFI-WT) se evalúa hoy en 2.6300. El instrumento se negocia dentro de -3.66%; el cierre de ayer ha sido 2.7300 y el volumen comercial ha alcanzado 6. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios OPFI-WT en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de OppFi Inc Warrants?
OppFi Inc Warrants se evalúa actualmente en 2.6300. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 1043.48% y USD. Monitoree los movimientos de OPFI-WT en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de OPFI-WT?
Puede comprar acciones de OppFi Inc Warrants (OPFI-WT) al precio actual de 2.6300. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 2.6300 o 2.6330, mientras que 6 y -1.65% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de OPFI-WT en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de OPFI-WT?
Invertir en OppFi Inc Warrants implica tener en cuenta el rango anual 0.1330 - 6.5800 y el precio actual 2.6300. Muchos comparan 41.78% y 28.92% antes de colocar órdenes en 2.6300 o 2.6330. Estudie los cambios diarios de precios de OPFI-WT en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Oppfi Inc.?
El precio más alto de Oppfi Inc. (OPFI-WT) en el último año ha sido 6.5800. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 0.1330 - 6.5800, una comparación con 2.7300 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de OppFi Inc Warrants en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Oppfi Inc.?
El precio más bajo de Oppfi Inc. (OPFI-WT) para el año ha sido 0.1330. La comparación con los actuales 2.6300 y 0.1330 - 6.5800 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de OPFI-WT en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de OPFI-WT?
En el pasado, OppFi Inc Warrants ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 2.7300 y 1043.48% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 2.7300
- Open
- 2.6740
- Bid
- 2.6300
- Ask
- 2.6330
- Low
- 2.6300
- High
- 2.6740
- Volumen
- 6
- Cambio diario
- -3.66%
- Cambio mensual
- 41.78%
- Cambio a 6 meses
- 28.92%
- Cambio anual
- 1043.48%
