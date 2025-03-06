Moedas / OFS
OFS: OFS Capital Corporation - Closed End Fund
8.77 USD 0.11 (1.24%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do OFS para hoje mudou para -1.24%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 8.77 e o mais alto foi 8.95.
Veja a dinâmica do par de moedas OFS Capital Corporation - Closed End Fund. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
OFS Notícias
- OFS Capital extends reinvestment period on $80 million BNP credit facility
- Preferreds Weekly Review: Agency mREITs Deliver Earnings
- Ofs Capital (OFS) Q2 Income Beats Views
- New Preferred Stock IPOs, July 2025 (NASDAQ:NYMT)
- OFS Capital Corp earnings beat by $0.01, revenue topped estimates
- OFSSO: A 7.5% Baby Bond IPO From OFS Capital (NASDAQ:OFS)
- OFS Capital to redeem $69 million of 4.75% notes due 2026 in August
- OFS Capital announces $69 million offering of 7.50% notes due 2028
- Buy 5 Ideal Safer Dividend Power Dogs In July
- OFS Capital launches unsecured notes offering to redeem 2026 notes
- OFS Capital reports preliminary Q2 2025 results with lower NAV
- Buy 6 Ideal Safe Dividend Power Dogs For June (NYSE:ZIM)
- OFS Capital Corp holds annual meeting, elects director
- OFS Capital: The Dividend Needs To Be Reduced (NASDAQ:OFS)
- Dividend Power Dogs: 5 Ideal Safe Buys In April
- OFS Capital: Q4 Earnings Reveal Continued Weakness In A Higher Interest Rate Environment
Faixa diária
8.77 8.95
Faixa anual
7.81 9.76
- Fechamento anterior
- 8.88
- Open
- 8.91
- Bid
- 8.77
- Ask
- 9.07
- Low
- 8.77
- High
- 8.95
- Volume
- 305
- Mudança diária
- -1.24%
- Mudança mensal
- 3.18%
- Mudança de 6 meses
- -6.20%
- Mudança anual
- 3.66%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh