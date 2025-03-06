Devises / OFS
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
OFS: OFS Capital Corporation - Closed End Fund
8.32 USD 0.35 (4.04%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de OFS a changé de -4.04% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 8.21 et à un maximum de 8.45.
Suivez la dynamique OFS Capital Corporation - Closed End Fund. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
OFS Nouvelles
- OFS Capital extends reinvestment period on $80 million BNP credit facility
- Preferreds Weekly Review: Agency mREITs Deliver Earnings
- Ofs Capital (OFS) Q2 Income Beats Views
- New Preferred Stock IPOs, July 2025 (NASDAQ:NYMT)
- OFS Capital Corp earnings beat by $0.01, revenue topped estimates
- OFSSO: A 7.5% Baby Bond IPO From OFS Capital (NASDAQ:OFS)
- OFS Capital to redeem $69 million of 4.75% notes due 2026 in August
- OFS Capital announces $69 million offering of 7.50% notes due 2028
- Buy 5 Ideal Safer Dividend Power Dogs In July
- OFS Capital launches unsecured notes offering to redeem 2026 notes
- OFS Capital reports preliminary Q2 2025 results with lower NAV
- Buy 6 Ideal Safe Dividend Power Dogs For June (NYSE:ZIM)
- OFS Capital Corp holds annual meeting, elects director
- OFS Capital: The Dividend Needs To Be Reduced (NASDAQ:OFS)
- Dividend Power Dogs: 5 Ideal Safe Buys In April
- OFS Capital: Q4 Earnings Reveal Continued Weakness In A Higher Interest Rate Environment
Range quotidien
8.21 8.45
Range Annuel
7.81 9.76
- Clôture Précédente
- 8.67
- Ouverture
- 8.25
- Bid
- 8.32
- Ask
- 8.62
- Plus Bas
- 8.21
- Plus Haut
- 8.45
- Volume
- 196
- Changement quotidien
- -4.04%
- Changement Mensuel
- -2.12%
- Changement à 6 Mois
- -11.02%
- Changement Annuel
- -1.65%
20 septembre, samedi