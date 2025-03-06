Valute / OFS
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
OFS: OFS Capital Corporation - Closed End Fund
8.32 USD 0.35 (4.04%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio OFS ha avuto una variazione del -4.04% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 8.21 e ad un massimo di 8.45.
Segui le dinamiche di OFS Capital Corporation - Closed End Fund. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
OFS News
- OFS Capital extends reinvestment period on $80 million BNP credit facility
- Preferreds Weekly Review: Agency mREITs Deliver Earnings
- Ofs Capital (OFS) Q2 Income Beats Views
- New Preferred Stock IPOs, July 2025 (NASDAQ:NYMT)
- OFS Capital Corp earnings beat by $0.01, revenue topped estimates
- OFSSO: A 7.5% Baby Bond IPO From OFS Capital (NASDAQ:OFS)
- OFS Capital to redeem $69 million of 4.75% notes due 2026 in August
- OFS Capital announces $69 million offering of 7.50% notes due 2028
- Buy 5 Ideal Safer Dividend Power Dogs In July
- OFS Capital launches unsecured notes offering to redeem 2026 notes
- OFS Capital reports preliminary Q2 2025 results with lower NAV
- Buy 6 Ideal Safe Dividend Power Dogs For June (NYSE:ZIM)
- OFS Capital Corp holds annual meeting, elects director
- OFS Capital: The Dividend Needs To Be Reduced (NASDAQ:OFS)
- Dividend Power Dogs: 5 Ideal Safe Buys In April
- OFS Capital: Q4 Earnings Reveal Continued Weakness In A Higher Interest Rate Environment
Intervallo Giornaliero
8.21 8.45
Intervallo Annuale
7.81 9.76
- Chiusura Precedente
- 8.67
- Apertura
- 8.25
- Bid
- 8.32
- Ask
- 8.62
- Minimo
- 8.21
- Massimo
- 8.45
- Volume
- 196
- Variazione giornaliera
- -4.04%
- Variazione Mensile
- -2.12%
- Variazione Semestrale
- -11.02%
- Variazione Annuale
- -1.65%
21 settembre, domenica