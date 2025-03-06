货币 / OFS
OFS: OFS Capital Corporation - Closed End Fund
8.88 USD 0.06 (0.68%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日OFS汇率已更改0.68%。当日，交易品种以低点8.85和高点8.98进行交易。
关注OFS Capital Corporation - Closed End Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
OFS新闻
- OFS Capital extends reinvestment period on $80 million BNP credit facility
- Preferreds Weekly Review: Agency mREITs Deliver Earnings
- Ofs Capital (OFS) Q2 Income Beats Views
- New Preferred Stock IPOs, July 2025 (NASDAQ:NYMT)
- OFS Capital Corp earnings beat by $0.01, revenue topped estimates
- OFSSO: A 7.5% Baby Bond IPO From OFS Capital (NASDAQ:OFS)
- OFS Capital to redeem $69 million of 4.75% notes due 2026 in August
- OFS Capital announces $69 million offering of 7.50% notes due 2028
- Buy 5 Ideal Safer Dividend Power Dogs In July
- OFS Capital launches unsecured notes offering to redeem 2026 notes
- OFS Capital reports preliminary Q2 2025 results with lower NAV
- Buy 6 Ideal Safe Dividend Power Dogs For June (NYSE:ZIM)
- OFS Capital Corp holds annual meeting, elects director
- OFS Capital: The Dividend Needs To Be Reduced (NASDAQ:OFS)
- Dividend Power Dogs: 5 Ideal Safe Buys In April
- OFS Capital: Q4 Earnings Reveal Continued Weakness In A Higher Interest Rate Environment
日范围
8.85 8.98
年范围
7.81 9.76
- 前一天收盘价
- 8.82
- 开盘价
- 8.86
- 卖价
- 8.88
- 买价
- 9.18
- 最低价
- 8.85
- 最高价
- 8.98
- 交易量
- 183
- 日变化
- 0.68%
- 月变化
- 4.47%
- 6个月变化
- -5.03%
- 年变化
- 4.96%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值