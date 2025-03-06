通貨 / OFS
OFS: OFS Capital Corporation - Closed End Fund
8.67 USD 0.21 (2.36%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
OFSの今日の為替レートは、-2.36%変化しました。日中、通貨は1あたり8.67の安値と8.95の高値で取引されました。
OFS Capital Corporation - Closed End Fundダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
8.67 8.95
1年のレンジ
7.81 9.76
- 以前の終値
- 8.88
- 始値
- 8.91
- 買値
- 8.67
- 買値
- 8.97
- 安値
- 8.67
- 高値
- 8.95
- 出来高
- 447
- 1日の変化
- -2.36%
- 1ヶ月の変化
- 2.00%
- 6ヶ月の変化
- -7.27%
- 1年の変化
- 2.48%
