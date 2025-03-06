KurseKategorien
OFS: OFS Capital Corporation - Closed End Fund

8.41 USD 0.26 (3.00%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von OFS hat sich für heute um -3.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 8.21 bis zu einem Hoch von 8.45 gehandelt.

Verfolgen Sie die OFS Capital Corporation - Closed End Fund-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
8.21 8.45
Jahresspanne
7.81 9.76
Vorheriger Schlusskurs
8.67
Eröffnung
8.25
Bid
8.41
Ask
8.71
Tief
8.21
Hoch
8.45
Volumen
134
Tagesänderung
-3.00%
Monatsänderung
-1.06%
6-Monatsänderung
-10.05%
Jahresänderung
-0.59%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K