OFS: OFS Capital Corporation - Closed End Fund
8.41 USD 0.26 (3.00%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von OFS hat sich für heute um -3.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 8.21 bis zu einem Hoch von 8.45 gehandelt.
Verfolgen Sie die OFS Capital Corporation - Closed End Fund-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
8.21 8.45
Jahresspanne
7.81 9.76
- Vorheriger Schlusskurs
- 8.67
- Eröffnung
- 8.25
- Bid
- 8.41
- Ask
- 8.71
- Tief
- 8.21
- Hoch
- 8.45
- Volumen
- 134
- Tagesänderung
- -3.00%
- Monatsänderung
- -1.06%
- 6-Monatsänderung
- -10.05%
- Jahresänderung
- -0.59%
